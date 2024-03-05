KKTC Futbol Kulüpler Birliği'nden sağlık hamlesi

Gerçekleşen protokole KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve Kolan British Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Kolan imza koydu.

İmzalanan protokol kapsamında futbolcuların sağlık raporlarının düzenlenmesi ile müsabakalarda futbolculara gerekecek acil müdahale, medikal ve cerrahi müdahaleler yer alıyor. Bunun yanında mevcut sezonda futbol camiası içerisindeki futbolcuların ve ailelerinin de desteklenmesi ve protokol kapsamındaki indirimlerden faydalanması sağlanacak.

Gönyeli’de yer alan Kolan British Hospital’deki imza törenine Kolan British Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Kolan, Başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, İşletme Müdürü Ali Denli ve Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve Genel Sekreteri Op. Dr. Bülent Dizdarlı yer aldı.

Kolan: “Futbolcuların yanında olacağız”

Törende ilk sözü alan Kolan British Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Kolan, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını ifade etti. Kolan, sağlık konusunda 2013’ten beri futbolcuların yanlarında olduklarını ve her zaman sağlık konusunda tüm ekibiyle destek olacaklarını belirtti. Uzun yıllar futbolcuların sağlık alanındaki sorunlarını KTFF ile işbirliği içerisinde yürüttüklerini kaydeden Kolan, bunun Futbol Kulüpler Birliği ile devam edecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Karavezirler: “Futbolcuların sağlığı bizim için çok değerli”

Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ise, sağlık sektöründe yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin öncü sağlık grubu olan Kolan Group Hospital’e teşekkür etti. Karavezirler, futbolcuların sağlığının kendileri için çok değerli olduğunu ve bu alanda federasyona ve birliğe bağlı tüm kulüplerin önünü açmak için bu girişimde bulunduklarını ifade etti. Karavezirler protokol kapsamında birçok konuda kulüplerin, futbolcuların ve futbolcu ailelerinin indirimlerden yararlanacağını kaydetti.