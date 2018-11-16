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KKTC Rekorunun Sahibi Doğukan Ulaç, Türkiye Seçmelerinde

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Temmuz ayında katıldığı Uluslararası İstanbul Yüzme Maratonu’nda 1. olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sporcusu Doğukan Ulaç, başarılarına yenilerini ekledi.
KKTC Rekorunun Sahibi Doğukan Ulaç, Türkiye Seçmelerinde

Temmuz ayında  katıldığı Uluslararası İstanbul Yüzme Maratonu’nda 1. olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sporcusu Doğukan Ulaç, başarılarına yenilerini ekledi.

Doğukan Ulaç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekorunun Sahibi Oldu

Yakın Doğu Üniversitesinin Yıldız Kız, Yıldız Erkek ve Genç Erkeklerde şampiyon olduğu  Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Cumhuriyet Kupası’nda Doğukan Ulaç, 200 m Serbest Kategorisinde 01.53.81’lik ve Doğukan Ulaç’ın da içerisinde bulunduğu Yakın Doğu Üniversitesi 4x50 m Karışık Bayrak Takımı 01.53.57’lik derece ile yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) rekorunun sahibi oldu.

Ulaç, Türkiye Milli Takım Seçmelerinde

Türkiye Cumhuriyeti Yüzme Federasyonunun 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Türkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmeleri’ne katılan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sporcusu Doğukan Ulaç; 1. gün 800 m Serbest, 3. gün 1500 m Serbest, 4. gün 400 m Serbest Kategorilerinde kulaç atacak.

Yakın Doğu Üniversitesini yurt dışında temsil edecek olan Ulaç, başarınısı tekrar etmek arzusu içerisinde olduğunu belirtti.   

Yakın Doğu Üniversitesi, Şampiyonlukların Yanı Sıra Rekorlara Da İmza Attı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlediği Yıldızlar ve Gençler Cumhuriyet Kupası’nda  Yakın Doğu Üniversitesi Yıldız Kız, Yıldız Erkek ve Genç Erkeklerde şampiyon oldu.  Yakın Doğu Üniversitesi, şampiyonlukların yanı sıra rekorlara da imza attı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)  4x50 m Karışık Bayrak Takımı 01.53.57’lik, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sporcusu Doğukan Ulaç 200 m Serbest Kategorisinde 01.53.81’lik ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sporcusu Buğra Buba 200 m Kurbağalama Kategorisinde 02.27.94’lük derece ile yeni KKTC rekorunun sahibi olurken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sporcusu Emre Ersoy 50 m Sırtüstü Kategorisinde  00.28.66’lık  ve 100 m Sırtüstü Kategorisinde 01.02.56’lık derece  ile yeni yaş rekorunun sahibi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) sporcuları, ulaşılan bu başarılarda antrenörlerinin ve kendilerine her türlü imkânı sunan Yakın Doğu Üniversitesi Ailesi’nin çok büyük katkıları olduğunu belirtirken antrenörleri de sporcularını bu başarılarından dolayı kutlayarak çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanç belirtti.

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