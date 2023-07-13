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KKTC U12 Karması Trabzon'da gurur kaynağı

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KKTC U12 Karması Trabzon’da yoluna doludizgin devam ediyor.
KKTC U12 Karması Trabzon'da gurur kaynağı

KKTC U12 Karması Trabzon’da yoluna doludizgin devam ediyor. Bugün oynadığı Oltu ve Kelkit karşılaşmalarını da kazanan U12 Karması turnuvada henüz yenilgi yüzü görmedi ve yoluna kayıpsız devam etti. Trabzon Akyazı Tesisleri’nde oynanan müsabakalarda 34 takım mücadele ederken KKTC U12 Karması’nın futbolcularının gösterdiği performans büyük takdir topluyor. Çekmeköy, Trabzonspor, Düzce, Oltu ve Kelkit karşısında etkili ve güzel oyunla galibiyetler alan KKTC U12 Karması’nın futbolcuları gösterdikleri performansla birçok gözlemcinin de dikkatini çekmiş durumda. Karmamız yarın Sultanbeyli ile karşılaşarak karşılaşmalarını tamamlayacak.

Kızmazoğlu: “Kısa zamanda büyük mesafe kat ettik”

KKTC U12 Milli Takım antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu organizasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, futbolcuların çok değerli ve önemli performanslar sergilediğini kaydetti. Kızmazoğlu, “Kısa süre birlikte çalışmamıza rağmen futbolcularım bizim gösterdiğimiz oyun yapısına uygun oyun oynama konusunda sonuna kadar deniyor. Kısa zamanda çok büyük mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum.”dedi.

“Amacımız oyunu sevdirmek ve keyif almalarını sağlamak”

Trabzon’daki turnuvada KKTC U12 Karması olarak yer almalarının çok önemli olduğunu ifade eden Kızmazoğlu, “Sonuç bizim için önemli değil, kazanabilirler, mağlup olabilirler ama burada sevindirici olan çocuklarımızın bizim söylediklerimizi yapmaya çalışması ve bunda da başarılı olmaları. Ciddi anlamda bir takım kimliği oluşturma yolunda dev adım attık. Çocuklarımız kendini değerli hissetsin diye çok çabaladık ve oyun şablonumuzu onlara anlattık. Bizim burada amacımız bu oyunu sevdirmek ve keyif almalarını sağlamak. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum.”diye konuştu.

Özkan: “Çocuklar kendini gösterme fırsatı yakaladı”

KKTC U12 Milli Takım antrenörü Hasan Özkan ise yaptığı açıklamada bu tarz organizasyonların çok önemli olduğunu ve özellikle alt yaş gruplarının bu turnuvalar sayesinde kendilerini gösterme fırsatı yakaladıklarını kaydetti. Ülke gençliğinin bu tür organizasyonlara hasret olduğunu kaydeden Özkan, Trabzonspor’a daveti için teşekkür etti.

“Çocuklarımız çok mutlu”

Turnuvalara katılım konusunda olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Özkan, “Burada olmak bu havayı solumak çok güzel. Burada çocuklarımız çok mutlu ve bu bizi de mutlu ediyor. Haftada iki antrenman ayda 1-2 maç yapan bu yaştaki çocuklar 3 günde 5 maç oynadı ve çok iyi işler çıkardı. Birçoğu ülkemizde rakip ama burada çok güzel bir kaynaşma oldu. Bu eminim dönüşte tüm takımlara yansıyacaktır.”dedi.

Mertol: “Kalecilerimiz istek ve arzularıyla açığı kapattı”

KKTC U12 Milli Takım kaleci antrenörü Hüseyin Mertol ise üç kaleci ile Trabzon’a geldiklerini ve tüm kalecilerinin disiplinli bir şekilde anlattıklarını uygulamaya çalıştığını ifade etti. Kaleci antrenörü olarak ciddi bir hazırlık sürecine futbolcuları soktuklarını kaydeden Mertol, “Çocuklarımızın bazıları tam randımanlı kaleci antrenmanı yapmamalarına rağmen istekleriyle ve arzularıyla bu açığı kapattı. Disiplinli ve öğrenmeye açıklar, Trabzon’a gelenlerin yanı sıra adada bu yaş grubunda çok yetenekli kaleciler var ve bu kalecilerin yetişmesinde elimizden geleni yapacağız. Buradaki organizasyonda üç kalecimiz de dikkat çekici performans ortaya koydu. Bu bizi çok memnun ediyor. Ülkemiz çok önemli kaleciler kazanacak. ”diye konuştu.

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