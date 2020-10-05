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KKTC'de seçime müdahaleler Türkiye medyasında...

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"Ersin Tatar ve ekibi, Fuat Oktay’ın Basın Danışmanı Ali Genç ve heyeti ile her gece geç saatlerde, kaldıkları otelde bir araya geliyor"
KKTC'de seçime müdahaleler Türkiye medyasında...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla bu pazar sandık başına gidiyor.

KKTC’de yapılan her seçimde olduğu gibi Türkiye’nin müdahalesi yine tartışma konusu.

Kıbrıs’ta yayın yapan Özgür Gazete de bugün konu hakkında dikkati çekici bir manşet ile çıktı.

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Gazete, KKTC Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın Türkiye’den bazı yetkililerle çekilmiş görüntülerini servis etti ve “İşte müdahalenin fotoğrafı” başlığını kullandı.

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Haberde özetle şu ifadeler yer aldı:

UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar’ın seçim çalışmalarını yürütmek için görevlendirilen heyet, Girne’de Lord’s Palace Hotel’de konaklıyor. Ülkeye yaklaşık 1 ay önce giriş yaptıkları öğrenilen 20 kişilik ekip,  her gece Tatar ve ekibi ile görüşüyor.

Tatar ve ekibi, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Basın Danışmanı Ali Genç ve heyeti ile her gece geç saatlerde, kaldıkları otelde bir araya geliyor. Günün raporunu alan heyet, ertesi gün sahada nasıl bir çalışma yapılacağına dair önceden belirlenen rotayı da Tatar ve ekibine veriyor.

Türkiye’den gelen heyet, karantina oteli olmayan bir otelde kalıyor. Zaman zaman otelden ayrılan ekip, genelde seçim çalışmaları kapsamında sahaya inmiyor ancak saha ayaklarına gidiyor. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da heyetle görüşmek için geçtiğimiz gece otele gitti. Gece saat 02:30’da otelden ayrılan Taçoy’u, heyetin lideri Ali Genç uğurladı.

 

Özgür Gazete, Independent Türkçe

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