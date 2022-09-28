  • BIST 3.234,04
  • Altın 974.926
  • Dolar 18.5273
  • Euro 17.7887
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

KKTC'deki toplam yayınlanan bilimsel makalelerin %51ini YDÜ üretiyor

» »
KKTC'deki toplam yayınlanan bilimsel makalelerin %51ini YDÜ üretiyor
KKTC'deki toplam yayınlanan bilimsel makalelerin %51ini YDÜ üretiyor

KKTC üniversitelerinin yayımladığı makalelerin yüzde 51’ini tek başına üreten Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı” sempozyumu, yoğun katılımla gerçekleştirildi

Bir yılda ürettiği makale sayısı 1.600 bandını aşan ve KKTC üniversitelerinin yayımladığı makalelerin yüzde 51’ini tek başına üreten Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı” sempozyumu akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Diş Hekimliği, Ziraat, Eğitim, Mühendislik, Hukuk, İnşaat ve Çevre ile Tıp fakültelerinden 100’e yakın akademisyen ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DESAM Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Murat Sayan, Prof. Dr. H. Seda Vatansever,  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Cyprus Journal of Medical Sciences dergisinin baş editörü Yrd. Doç. Dr. Sonuç Büyük, Diş Hekimliği Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gürkan Ünsal ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hoca’nın konuşmalarıyla düzenlenen sempozyumda Doç. Dr. Emil Mammadov ve Yrd. Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel’in oturum başkanlığında iki farklı panel gerçekleştirildi.

Sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme vizyonunun yanı sıra  yayınevlerinin stratejileri, editöriyel bakış, hakem değerlendirmeleri, indeksler ve impakt, doğru dergi seçimi gibi başlıklar ele alınarak makale yazımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ele alındı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Her akademisyen, topluma ve insanlığa karşı taşıdığı sorumlulukla yürüttüğü bilimsel çalışmaların sonuçlarını, makaleye dönüştürerek bilim dünyası ile paylaşmalıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin, 2021 yılı içerisinde yayımladığı 1.600’ü aşkın makale ile KKTC üniversitelerinin yayıkmladığı makalelerinin yüzde 51’ini tek başına ürettiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Alanlarında yetkin akademisyenlerimiz, tam donanımlı laboratuvarlarımız, yürüttüğümüz uluslararası projeler ve ARGE faaliyetleri ile ülkemizi bilim dünyasında temsil ederken, yayınladığımız makalelerle, elde ettiğimiz sonuçları insanlığın hizmetine sunuyoruz” ifadesini kullandı.

Her akademisyenin, topluma ve insanlığa karşı taşıdığı sorumlulukla yürüttüğü bilimsel çalışmaların sonuçlarını, makaleye dönüştürerek bilim dünyası ile paylaşması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr Tamer Şanlıdağ, “Bilimin ve bilimsel bilginin, dünyayı dönüştürme ve insanlığı ileriye taşıma gücü işte bu gerekliliğin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenidoğan sarılığı, doğru bir şekilde tedavi edilmezse beyin hasarına yol açabilir22 Eylül 2022 Perşembe 18:41
  • YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'e TÜRKSOY Onur Nişanı Altın Madalyası takdim edildi21 Eylül 2022 Çarşamba 14:31
  • Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Nişanı ile taltif edildi20 Eylül 2022 Salı 10:25
  • Yakın Doğu Oluşumu ve Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı19 Eylül 2022 Pazartesi 14:12
  • YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda KKTC’yi temsil etti16 Eylül 2022 Cuma 16:14
  • Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarının COVID-19 sürecinde hazırladığı 375 makale, dünyanın en saygın dergilerinde yayımlandı15 Eylül 2022 Perşembe 15:59
  • En yaygın görülen iltihaplı eklem romatizması olan Romatoid Artrit en fazla 25-55 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor!14 Eylül 2022 Çarşamba 15:32
  • Ergün: Açılışını 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’da yapacağımız Güzel Sanatlar Eylül Sergimize bütün halkımızı davet ediyoruz13 Eylül 2022 Salı 16:55
  • Öztürkler: “Yakın Doğu Üniversitesi, bilim ve sanat alanlarında ülkemizi dünyaya duyuruyor.”11 Eylül 2022 Pazar 14:48
  • Hakan Daloğlu'nun Kişisel Sergisi İçişleri Bakanı Öztürkler Tarafından YDÜ'de Açıldı11 Eylül 2022 Pazar 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti