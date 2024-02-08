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KKTC’ye kaçmaya çalışan İsrailli sınır kapısında yakalandı

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34 yaşındaki bir İsraillinin dün Lokmacı (Ledra) sınır kapısında KKTC’ye geçmek üzere olduğu sırada Rum polisi tarafından yakalandığı haber verildi.
KKTC’ye kaçmaya çalışan İsrailli sınır kapısında yakalandı

Yaşamını daimî olarak Baf’ta sürdüren ve aleyhinde Baf’taki bir evi soyduğu gerekçesiyle tutuklama emri bulunan 34 yaşındaki bir İsraillinin dün Lokmacı (Ledra) sınır kapısında KKTC’ye geçmek üzere olduğu sırada Rum polisi tarafından yakalandığı haber verildi.

Soygun olayının bir ay önce gerçekleştiğini yazan Fileleftheros, İsrailli şahıs aleyhinde soygun aynı zamanda yasadışı mülk ve hırsızlık aletleri bulundurma suçlamaları olduğunu ekledi.

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