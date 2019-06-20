  • BIST 94.158
  • Altın 258,340
  • Dolar 5,7769
  • Euro 6,5197
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

KKTC’ye yerleşecek çocuklu rum ailelere 15, çocuksuzlara 10’ar bin euro

»
KKTC’ye yerleşecek çocuklu rum ailelere 15, çocuksuzlara 10’ar bin euro
KKTC’ye yerleşecek çocuklu rum ailelere 15, çocuksuzlara 10’ar bin euro

 Rum Bakanlar Kurulu, 45 yaşına kadar olan çiftlerin, KKTC’nin, bugün Rumların ve Maronitlerin yaşadığı köylerine yerleşmeye teşvik politikası çerçevesinde yeni bir plan onayladı..

Haravgi ve diğer gazetelere göre Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, dün onaylanan planın derhal yürürlüğe girdiğini ve bu çerçevede Rumların yaşadığı DipKarpaz, Sipahi ile Maronitlerin yaşadığı Koruçam ve Karpaşa’ya yerleşmek isteyen 18 yaş altı çocuklu ailelere 15 bin, çocuksuz ailelere de 10 bin Euro teşvik verileceğini açıkladı.

KKTC’deki köylere yerleşecek ailelere, ek olarak 2 bin Euro tutarında ev eşyası ve 3 bin Euro tutarında da mesleki faaliyet teşviki ödeneceğini belirten Fotiu başvuru sayısına bir sınır getirmediklerini, halihazırda daha önceden yapılmış 50 başvuru bulunduğunu ve bunların şu anda işleme alınacağını anlattı.

Fotiu bu çok sayıda ailenin teşviklere başvurarak KKTC’deki adı geçen köylere yerleşmeye talip olacağına inandıklarını belirtti ve ilgilenenleri, özellikle Rum okulunun da bulunduğu Karpaz’ı tercih etmeye çağırdı “bu teşvik planı ile istediklerimizden biri de okulu takviye etmektir. Kormacit’te (Koruçam) okul yok ama talep gelir ve okulu yeniden aktifleştirmeyi haklı kılacak çocuk olursa, bunu yapacağız” dedi.

Fotiu’ya, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bir miktar Maronitin Karpaşa’ya dönmesiyle ilgili açıklaması sorulan Fotiu, “Rum Bakanlar Kurulu’nun dün onayladığı planın Özersay’ın açıkladığı ile hiçbir ilgisi olmadığını, kendi planlarının bir yıldır incelenmekte olan ve dün de Bakanlar Kurulu’ndan geçen plan olduğunu” söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Özersay: Federal çözüm gerçekçi değil, masada iki devletli işbirliği modelleri olacak24 Mayıs 2019 Cuma 22:10
  • Anastasiadis, Spehar ile görüşecek24 Mayıs 2019 Cuma 09:25
  • “Çavuşoğlu hidrokarbon fonu önerisini reddetti” iddiası...19 Mayıs 2019 Pazar 15:15
  • Lefkoşa ile Londra arasındaki ilişkiler pamuk ipliğine bağlı19 Mayıs 2019 Pazar 15:15
  • Fransa Deniz Kuvvetleri, Türkiye'nin engellemelerini göğüsleyecek19 Mayıs 2019 Pazar 15:12
  • Kıbrıs'ta 10 yıl süren anketin sonucu: 2 toplum da Barış'ı istiyor19 Mayıs 2019 Pazar 14:58
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, gençleri konuk etti17 Mayıs 2019 Cuma 13:05
  • Akıncı, Lute ile telefonda görüştü14 Mayıs 2019 Salı 20:09
  • “Fransız Total MEB’deki beş parsele giriyor”12 Mayıs 2019 Pazar 15:24
  • "Türkiye sondaj yapamaz takıntımızla kaldık"12 Mayıs 2019 Pazar 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti