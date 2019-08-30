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KKTF 2019 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu GMBTK

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KKTF 2019 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu GMBTK
KKTF 2019 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu GMBTK

KKTF 2019 Cumhurbaşkanlığı Kupası 28-29 Ağustos tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde düzenlenen 2018-2019 Tenis ligi 1.si Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile ligin 2.si Lefkoşa Şehir Kulübü takımlarının ikinci gün karşılaşmaları ile tamamlandı.

 

Cumhurbaşkanlığı Kupasını Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Lefkoşa Şehir Kulübünü 6-3 lük Skorla yenerek elde etti. Şampiyonluk kupasını ve ikincilik ödülünü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından takımlara ve sporculara madalyaları takdim edildi. Kupada ikinci gün karşılaşmaları ve sonuçları şu şekilde;

 

TEK KADINLAR

ÖZAY BARUTCU (LŞK) – SAADET AKTUĞLU (GMBTK)   3-6 / 3-6

 

TEK ERKEKLER

PATRICK JANKOVIC (GMBTK) – REMZİ HIDIROĞLU (LŞK)    6-4 / 6-0

PETER BACA (GMBTK) – DERİN SAMİOĞLU (LŞK)      W.O.

FLORİN SORODOC (LŞK) – CELAL KONUKLU (GMBTK)    6-1 / 3-6 / 6-1

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