Komünist Başkan duyurdu:'' Ka-zan-dık ! '' #Seçim2019

Dersim'den gelen sonuçlara göre Komünist Başkan Maçoğlu'nun önde olduu görünüyordu.
Maçoğlu son attığı tweet ile durumun kesinleştiğini duyurdu!
Türkiye Komünist Partisi Adayı Komünist Başkan Tunceli'de seçimi kazandı!
Tunceli (Dersim)'de TKP Önde: Komünist Başkan'dan ilk mesaj #Seçim2019
Dersim'de TKP kazandı!— soL Haber (@solhaberportali) 31 Mart 2019
Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan ilk mesaj https://t.co/JMGEtG0nrS pic.twitter.com/ONSvdad6CU
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