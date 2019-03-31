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Komünist Başkan duyurdu:'' Ka-zan-dık ! '' #Seçim2019

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Komünist Başkan duyurdu: Ka-zan-dık ! #Seçim2019
Komünist Başkan duyurdu:'' Ka-zan-dık ! '' #Seçim2019

Dersim'den gelen sonuçlara göre Komünist Başkan Maçoğlu'nun  önde olduu görünüyordu.

Maçoğlu son attığı tweet ile durumun kesinleştiğini duyurdu! 

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 Türkiye Komünist Partisi Adayı Komünist Başkan Tunceli'de seçimi kazandı!

Tunceli (Dersim)'de TKP Önde: Komünist Başkan'dan ilk mesaj #Seçim2019

 

 

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