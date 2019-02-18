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Köpeğe çarpmamak için canından oldu...

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İzmir Ödemiş Yolu'nda meydana gelen kazada minibüs sürücüsü 55 yaşındaki Yusuf Karakoyun karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı hamleyle direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritten gelen araçla çarpışarak hayatını kaybetti.
Köpeğe çarpmamak için canından oldu...

 İzmir Ödemiş Yolu'nda meydana gelen kazada minibüs sürücüsü 55  yaşındaki Yusuf Karakoyun karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı hamleyle direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritten gelen araçla çarpışarak hayatını kaybetti. 

Kaza, saat 07.30 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Ödemiş Köprüsü üzerinde meydana geldi. Torbalı ilçe merkezinden İzmir yönüne giden pazar esnafı Yusuf Karakoyun (55), aniden önüne çıkan köpek nedeniyle kullandığı 35 Y 8775 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Köpeğe de çarpıp karşı şeride geçen Karakoyun'un kullandığı minibüs, karşı yönden gelen 28 yaşındaki E.V. adlı kadın sürücünün yönetimindeki 35 NV 212 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü E.V. kazadan yaralanmadan kurtulurken, Karakoyun aracında sıkıştı. Kanlar içindeki Karakoyun'u görenler, kazayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karakoyun'un öldüğü belirlendi. AKS 110 ekibi, Karakoyun'un cesedini araçtan çıkardı. Yapılan inceleme sonrası Karakoyun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza sonrası E.V. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Telef olan köpek de yoldan kaldırıldı. Belediye ekipleri, köpeği gömmek için götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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