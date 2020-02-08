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Koronavirüsten bir günde 86 kişi öldü

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Son iki gündür yayılması yavaşlayan koronavirüsten sadece 24 saatte 86 kişi öldü. Böylece yalnızca Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olarak 722'ye yükseldi. DSÖ, salgın konusunda öngörüde bulunamıyor.
Koronavirüsten bir günde 86 kişi öldü

Sadece 24 saat içinde Çin'de koronavirüsten 86 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, beş vaka hariç, diğer bütün ölüm olaylarında hayatını kaybedenlerin, hastalığın ilk görüldüğü Hubei'den olduğunu duyurdu. Öncesinde iki gün boyunca hastalıktaki ilerlemenin yavaşladığı gözlemlenmişti.

Ölenlerden ikisi yabancı ülke vatandaşı

Çin'de ölen 86 kişi arasında iki yabancı ülke vatandaşının da bulunduğu açıklandı. Bunlardan birinin 60 yaşında bir ABD vatandaşı olduğu ve 6 Şubat’ta hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen diğer kişinin ise Japon vatandaşı olduğu ve onun da Vuhan’da hayatını kaybettiği açıklandı.

Böylece salgın başladığından beri ölenlerin sayısı resmi açıklamalara göre en az 722 kişiye yükseldi. Koronavirüs, ilk olarak Çin yönetiminin dış dünya ile bağlantısını kestiği Vuhan’da görülmüş, salgın buradan yaklaşık 30 ülkeye yayılmıştı.

Koronavirüs tehdidini ilk fark eden ve salgına karşı uyaran isimlerden olan Çinli doktor Li Venliang'ın da bu hastalıktan ölmesinden sonra Çin Ulusal Denetleme Komisyonu'nun Vuhan'a bir araştırma ekibi gönderdiği açıklandı. Doktor Li’nin hastalığın tehlikesine dikkat çekmesi üzerine Çin polisinin ve güvenlik birimlerinin onu uyardığı, aralarında Li'nin de bulunduğu sekiz kişi hakkında da söylenti yaydıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü: Öngörüde bulunamıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınının bundan sonra nasıl gelişeceği ve yayılacağı konusunda öngörü yapmanın zor olduğunu kaydediyor. Çinli bazı sağlık uzmanları ise hastalığın bulaştığı kişi sayısı bakımından en yüksek rakama önümüzdeki hafta ortası ulaşılacağı tahmininde bulunuyor.

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