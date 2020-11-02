  • BIST 1.138
  • Altın 511,082
  • Dolar 8,4046
  • Euro 9,7917
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Koronavirüsü Yenen Ambulans Şoförü Anlattı: Çok Acı Çektim, Ölümü Hissettim

» »
Diyarbakır'da koronavirüsü yenen ambulans şoförü anlattı: Çok acı çektim, ölümü hissettim
Koronavirüsü Yenen Ambulans Şoförü Anlattı: Çok Acı Çektim, Ölümü Hissettim

DİYARBAKIR'da 112 Acil Servisi'nde ambulans şoförü koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Virüs nedeniyle sesinin kısıldığını belirten Abdülhalim Altunay (58), 'Çok acı çektim, ölümü hissettim" diyerek virüsü kabus olarak niteledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli ambulans şoförü Abdülhalim Altunay ile ekibinde, 13 Temmuz'da Covid-19 vakasına müdahale ettikten 3 gün sonra baş ağrısı, öksürük ve ateş belirtileri oluştu. Covid-19 testleri de pozitif çıkan ekip, tedaviye alındı. 

Abdülhalim Altunay, kimseyle temas kurmamak için köydeki evlerine gitti. Tek başına hastalıkla mücadele eden Altunay, durumu ağırlaşınca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

Çok acı çekmesine ve yaşına rağmen koronavirüsü yenmeyi başaran Altunay, tekrar görevinin başına döndü.

"Kabus gibi oturuyordu insanın üstüne"

Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk hafta sesinin gittiğini ve konuşamadığını belirten Altunay, "Akrabalar arıyordu. Sesten dolayı konuşamıyordum, mesaj atıyordum. Ama geceleri ölümden döndüm. Kabus gibi oturuyordu insanın üstüne. Bir haftadan sonra yavaş yavaş hafiflemeye başladı." dedi.

"Son günlerde iyi oldum, taburcu ettiler. Yine de etkisi devam ediyordu. 14 gün de köydeki evde karantinada kaldım. Baktım iyi değilim, 20 gün daha yıllık izin aldım. Halen öksürük var. Vatandaşlardan tek isteğim kendilerine dikkat etsinler." sözlerini kullandı.

Altunay şöyle devam etti: Kalabalık ortama girmesinler. Maskelerini taksınlar. Çok kötü bir hastalık. Hastalığım zamanında torunlarımı özlüyordum. Görüntülü olarak konuşuyorduk. Onlar da gelemiyordu. Tek başıma köye gitmiştim. O şekilde kimseyle temas kurmadım. Çok acı çektim, ölümü hissettim."

"Covid-19 anonsu duyduğumda..."

"Bazı geceler nefesim gidiyordu, oksijen takıyordum. Yoksa duramıyordum. Bazı günler doktoru çağırıyordum. 'Duramıyorum, bana yetişin' diyordum. Vatandaşlarımız temizliğe dikkat etsinler. Şimdi görevimin başındayım. Ama öksürük geliyor bazen. Hala izi var. Covid-19 anonsu duyduğumda 'Allah yardımcısı olsun' diyorum. Eldiven ve çift maske takıyorum. Kendimize mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz"

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Goncagül: Hastalığı Umursamayanlar Yüzünden Bizler Kahrını Çekiyoruz02 Kasım 2020 Pazartesi 11:55
  • Op.Dr.Diren Çelik; Göz Kapak Problemlerine Dikkat Çekti02 Kasım 2020 Pazartesi 10:35
  • Diş Beyazlatırken Dikkat Edin02 Kasım 2020 Pazartesi 10:30
  • Koronada Kasım, Aralık Ve Ocak Aylarındaki Yeni Tehlike02 Kasım 2020 Pazartesi 10:25
  • Yok Artık Lise Öğrencisi Virüsle Savaşacak Yöntemi Buldu02 Kasım 2020 Pazartesi 10:20
  • Virüsün Tetiklediği Kawasaki Hastalığında Vaka Artıyor02 Kasım 2020 Pazartesi 10:15
  • Corona virüs artık okyanusları da tehdit ediyor01 Kasım 2020 Pazar 23:20
  • Dünyanın ilk akıllı prezervatifi üretildi01 Kasım 2020 Pazar 23:01
  • ‘Ciltte görülen sorunlar, yeni tip koronavirüs taşıyıcısı olduğunuzun işareti olabilir’01 Kasım 2020 Pazar 22:48
  • Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti01 Kasım 2020 Pazar 22:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti