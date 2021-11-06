Kortlarda Şampiyonlar Belirlendi

KORTLARDA ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ…
KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ile tamamlandı. Kategorilerde oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;
14 YAŞ KIZLAR – FİNAL
EKİN KARASU – ÖZGÜL ŞAH 7/6 6/4
14 YAŞ ERKEKLER – FİNAL
ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI 7/5 0/6 6/2
13+ BÜYÜK ERKEKLER – FİNAL
MUSTAFA ZORBA – İBRAHİM AĞUN 6/1 6/1
SENYÖR 40+ ERKEKLER – FİNAL
SERCAN EROZAN - BURAK GAZİ 6/2 6/1
SENYÖR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER - FİNAL
SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU – İPEK CİVİSİLLİ / BURAK GAZİ 6/0 7/5
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR – FİNAL
AYŞE GÜNERMAN ÖZILGAZ – MAVİ ÖZERSAY 6/1 6/0
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER – FİNAL
URAZ ŞENTÜRK - MERT İNAL 3/6 1/6
EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI SIRALAMALARI:
8 YAŞ KIRMIZI GRUP 2.si BEREN PİLLİ
8 YAŞ BEYAZ GRUP 2.si POYRAZ VURAL
8 YAŞ KIRMIZI GRUP 1.si SAİD ZEKİ AVCI
8 YAŞ BEYAZ GRUP 1.si İLAY GENÇ
9 YAŞ KIZLAR 2.Sİ ANASDTASİİA ELSHİNA
9 YAŞ KIZLAR 1.Sİ İREM ÖZEN
9 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ SAİD ZEKİ AVCI
9 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ BARAN BAŞARAN
10 YAŞ KIZLAR 2.Sİ NEHİR GÜRSES
10 YAŞ KIZLAR 2.Sİ BEREN BAŞARAN
10 YAŞ KIZLAR 1.Sİ VERA GAZİ
10 YAŞ KIZLAR 1.Sİ ZARİF DAYI
10 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ CAFER TOSUNOĞLU
10 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ BARAN BAŞARAN
12 YAŞ KIZLAR 2.Sİ SİMRE KELEŞ
12 YAŞ KIZLAR 1.Sİ ALMİRA AKŞAHİN
12 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ KAYA HALKSEVEN
12 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ BORA ERİN
14 YAŞ KIZLAR 2.Sİ ÖZGÜL ŞAH
14 YAŞ KIZLAR 1.Sİ EKİN KARASU
14 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ İBRAHİM CAN ARABACI
14 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ ARAS ÇELİK
16 YAŞ KIZLAR 2.Sİ SELİN ÖNAL
16 YAŞ KIZLAR 1.Sİ KAYRA YÜCEER
16 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ TURGAY VURAL HIDIROĞLU
16 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ ERSEL KALFAOĞLU
BÜYÜK KADINLAR 2.Sİ ECEM AÇIKEL
BÜYÜK KADINLAR 1.Sİ ŞENGÜL TİLKİ
BÜYÜK ERKEKLER 2.Sİ İBRAHİM AĞUN
BÜYÜK ERKEKLER 1.Sİ MUSTAFA MEHMET ZORBA
BÜYÜK ÇİFT KADINLAR 2.Sİ ÖZAY BARUTCU | ŞENGÜL TİLKİ
BÜYÜK ÇİFT KADINLAR 1.Sİ ELÇİN ÖZBİLEN | ECEM AÇIKEL
HD OTOMASYON CUP SIRALAMALARI:
30+ KARIŞIK ÇİFTLER 2.Sİ BURAK GAZİ / İPEK CİVİSİLLİ
30+ KARIŞIK ÇİFTLER 1.Sİ SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU
30+ ÇİFT KADINLAR 2.Sİ İPEK ÖZSEV / İPEK CİVİSİLLİ
30+ ÇİFT KADINLAR 1.Sİ DEMET ONURLU / İREM İLERİCİ
40+ KADINLAR 2.Sİ SİNEM SAYAR ERCANTAN
40+ KADINLAR 1.Sİ İPEK CİVİSİLLİ
40+ ERKEKLER 2.Sİ BURAK GAZİ
40+ ERKEKLER 1.Sİ SERCAN EROZAN
50+ ERKEKLER 2.Sİ CHRİSTOPHE DELERCE
50+ ERKEKLER 1.Sİ ORHUN DOĞASAL
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR 2. MAVİ ÖZERSAY
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR 1. AYŞE GÜNERMAN ÖZILGAZ
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER 2. URAZ ŞENTÜRK
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER 1. MERT İNAL
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ÇİFT ERKEKLER 2. URAZ ŞENTÜRK / ÖNDER ŞENTÜRK
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ÇİFT ERKEKLER 1. SALİH AVCI / HİLMİ DAMDELEN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.