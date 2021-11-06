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Kortlarda Şampiyonlar Belirlendi

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Kortlarda Şampiyonlar Belirlendi
Kortlarda Şampiyonlar Belirlendi

                                                                                                                                                     

KORTLARDA ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ…

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ile tamamlandı. Kategorilerde oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;

14 YAŞ KIZLAR – FİNAL

EKİN KARASU – ÖZGÜL ŞAH 7/6 6/4

mev_7220-copy.jpg

 

14 YAŞ ERKEKLER – FİNAL

ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI 7/5 0/6 6/2

 

13+ BÜYÜK ERKEKLER – FİNAL

MUSTAFA ZORBA – İBRAHİM AĞUN 6/1 6/1

 

SENYÖR 40+ ERKEKLER – FİNAL

SERCAN EROZAN - BURAK GAZİ 6/2 6/1

 

SENYÖR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER - FİNAL

SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU – İPEK CİVİSİLLİ / BURAK GAZİ  6/0 7/5

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR – FİNAL

AYŞE GÜNERMAN ÖZILGAZ – MAVİ ÖZERSAY 6/1 6/0

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER – FİNAL

URAZ ŞENTÜRK  - MERT İNAL 3/6 1/6

 

EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI SIRALAMALARI:

8 YAŞ KIRMIZI GRUP 2.si   BEREN PİLLİ

8 YAŞ BEYAZ GRUP 2.si     POYRAZ VURAL

8 YAŞ KIRMIZI GRUP 1.si   SAİD ZEKİ AVCI

8 YAŞ BEYAZ GRUP 1.si     İLAY GENÇ

 

9 YAŞ KIZLAR 2.Sİ   ANASDTASİİA ELSHİNA

9 YAŞ KIZLAR 1.Sİ   İREM ÖZEN

9 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ        SAİD ZEKİ AVCI

9 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ        BARAN BAŞARAN

           

10 YAŞ KIZLAR 2.Sİ NEHİR GÜRSES

10 YAŞ KIZLAR 2.Sİ BEREN BAŞARAN

10 YAŞ KIZLAR 1.Sİ VERA GAZİ

10 YAŞ KIZLAR 1.Sİ ZARİF DAYI

10 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ      CAFER TOSUNOĞLU

10 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ      BARAN BAŞARAN

           

12 YAŞ KIZLAR 2.Sİ SİMRE KELEŞ

12 YAŞ KIZLAR 1.Sİ ALMİRA AKŞAHİN

12 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ      KAYA HALKSEVEN

12 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ      BORA ERİN

           

 

 

 

14 YAŞ KIZLAR 2.Sİ ÖZGÜL ŞAH

14 YAŞ KIZLAR 1.Sİ EKİN KARASU

14 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ      İBRAHİM CAN ARABACI

14 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ      ARAS ÇELİK

           

16 YAŞ KIZLAR 2.Sİ SELİN ÖNAL

16 YAŞ KIZLAR 1.Sİ KAYRA YÜCEER

16 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ      TURGAY VURAL HIDIROĞLU

16 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ      ERSEL KALFAOĞLU

           

BÜYÜK KADINLAR 2.Sİ      ECEM AÇIKEL

BÜYÜK KADINLAR 1.Sİ      ŞENGÜL TİLKİ

BÜYÜK ERKEKLER 2.Sİ     İBRAHİM AĞUN

BÜYÜK ERKEKLER 1.Sİ     MUSTAFA MEHMET ZORBA

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR 2.Sİ         ÖZAY BARUTCU | ŞENGÜL TİLKİ

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR 1.Sİ         ELÇİN ÖZBİLEN | ECEM AÇIKEL

           

 

 

 

 

 

 

 

 

HD OTOMASYON CUP SIRALAMALARI:

30+ KARIŞIK ÇİFTLER 2.Sİ BURAK GAZİ / İPEK CİVİSİLLİ

30+ KARIŞIK ÇİFTLER 1.Sİ SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU

30+ ÇİFT KADINLAR 2.Sİ    İPEK ÖZSEV / İPEK CİVİSİLLİ

30+ ÇİFT KADINLAR 1.Sİ    DEMET ONURLU / İREM İLERİCİ

           

 

40+ KADINLAR 2.Sİ SİNEM SAYAR ERCANTAN

40+ KADINLAR 1.Sİ İPEK CİVİSİLLİ

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40+ ERKEKLER 2.Sİ BURAK GAZİ

40+ ERKEKLER 1.Sİ SERCAN EROZAN

           

50+ ERKEKLER 2.Sİ CHRİSTOPHE DELERCE

50+ ERKEKLER 1.Sİ ORHUN DOĞASAL

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR 2. MAVİ ÖZERSAY

13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR 1. AYŞE GÜNERMAN ÖZILGAZ

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER 2. URAZ ŞENTÜRK

13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER 1. MERT İNAL

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ÇİFT ERKEKLER 2. URAZ ŞENTÜRK / ÖNDER ŞENTÜRK

13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ÇİFT ERKEKLER 1. SALİH AVCI / HİLMİ DAMDELEN

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