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Kotçias: BM Genel Sekreteri geliyor, Pazartesi, Salı'ya kadar buradayız

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Kotçias: BM Genel Sekreteri geliyor, Pazartesi, Salı'ya kadar buradayız
Kotçias: BM Genel Sekreteri geliyor, Pazartesi, Salı'ya kadar buradayız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotçias yaptığı kısa açıklamada " BM Genel Sekreteri geliyor, Pazartesi, Salı'ya kadar buradayız" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotçias; önerilerimizi yaptık, şimdi Türk tarafından adım bekliyoruz dedi.

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