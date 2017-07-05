Kotçias: BM Genel Sekreteri geliyor, Pazartesi, Salı'ya kadar buradayız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotçias yaptığı kısa açıklamada " BM Genel Sekreteri geliyor, Pazartesi, Salı'ya kadar buradayız" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotçias; önerilerimizi yaptık, şimdi Türk tarafından adım bekliyoruz dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotçias yaptığı kısa açıklamada " BM Genel Sekreteri geliyor, Pazartesi, Salı'ya kadar buradayız" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotçias; önerilerimizi yaptık, şimdi Türk tarafından adım bekliyoruz dedi.
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