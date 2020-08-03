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Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 541, Hindistan'da 771 Kişi Öldü

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Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 541, Hindistan'da 771 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 541, Hindistan'da 771 Kişi Öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 541, Hindistan'da 771 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 541 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 94 bin 104’e, vaka sayısı da 25 bin 800 artarak 2 milyon 733 bin 677’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 558 bin 685 vaka ve 23 bin 317 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 883 bin 677 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 771 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 38 bin 135'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 52 bin 972 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 803 bin 695'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 186 bin 203 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

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