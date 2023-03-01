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Kral Charles’ın kararı şoke etti: Prens Harry ve Meghan Markle’ı kovdu

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Kraliyet Ailesi'nde sular durulmuyor. Ailenin sansasyonel çifti Meghan Markle ve Prens Harry, evsiz kaldı.
Kral Charles’ın kararı şoke etti: Prens Harry ve Meghan Markle’ı kovdu

Kral Charles, Prens Harry ve Meghan Markle’ı İngiltere’deki evleri; Frogmore Cottage’dan tahliye etmeye karar verdi.

Sun’ın haberine göre; Buckingham Sarayı, Sussex Dükü’ne ve Düşesi’ne bir tahliye bildirimi yayınladı. Gazetenin haberine göre; Prens Andrew’a geçen hafta Frogmore’un anahtarları bile teklif edilmiş.

Haberlerin Kral Charles’ın mayıs ayında yapılacak taç giyme töreninde Prens Harry’nin davet edilmeyeceğine dair çıkan söylentilerden sonra gelmesi de dikkat çekti.

Frogmore Cottage, Windsor’daki Frogmore arazisinde 2018’de evlenen Dük ve Düşes’e hediye edilen ve İngiltere’de kalan tek konuttu. Malikâne; beş yatak odası ve bahçeleriyle dikkat çekerken Sussex çifti taşınmadan önce de 2018-2019’da büyük bir yenileme geçirdi.

Kral’ın, çifti, İngiltere’deki tek konutlarından da çıkarması, Prens Harry’nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Spare isimli biyografi kitabında ileri sürdüğü çarpıcı iddialardan hemen sonra geliyor. Uzun süredir Harry ve aile arasındaki ilişkilerin gerginleştiği de belirtiliyor.

Ayrıca İngiliz basınında yer alan haberlere göre; ev Prens Andrew’e teklif edilse de Charles’ın kardeşi bu teklife pek de sıcak yaklaşmıyor.

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