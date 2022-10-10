  • BIST 3.596,08
  • Altın 1003.916
  • Dolar 18.5777
  • Euro 18.0216
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

Kraliçe'nin mirasında ‘aslan payı’ kimin? Tam 447 milyon dolar!

» »
Kraliçe II. Elizabeth’in 8 Eylül’deki ölümünün ardından 447 milyon dolarlık mirasının ne olacağı merak konusu oldu. Kraliyet aile üyeleri arasında bölüştürülecek olanlara Kraliçe’nin göz kamaştırıcı mücevher koleksiyonu ve kıyafetleri de dahil…
Kraliçe'nin mirasında ‘aslan payı’ kimin? Tam 447 milyon dolar!

Kraliçe II. Elizabeth’in 8 Eylül’deki ölümünün ardından 447 milyon dolarlık mirasının ne olacağı merak konusu oldu. Kraliyet aile üyeleri arasında bölüştürülecek olanlara Kraliçe’nin göz kamaştırıcı mücevher koleksiyonu ve kıyafetleri de dahil… Peki, bu mirastan ‘aslan payı’ kime kalacak? 96 yaşında vefat eden Kraliçe, ölmeden önce aslında kararını vermiş ve ‘dolap vasiyeti’ hazırlamış. Posta gazetesinden Rüzkan Sağır, mirasın detaylarını kaleme aldı…

Kraliçe Elizabeth’in 447 milyon dolarlık mirası, aile üyeleri arasında bölüştürülecek. Ama en çok kıyafetleri ve mücevherlerinin nasıl paylaştırılacağı merak ediliyor. Saray geleneklerine göre nasıl olacağını araştırdım. Kraliyet haberleri yapan ‘Majesty’ dergisinin yayın yönetmeni Ingrid Seward, “Kişisel mücevherlerinde aslan payı, gelin Prenses Kate’in olacak.

1-418.jpg

Kraliçe unvanı alan gelin Camilla, Kate’in almadıklarını kullanacak” diyor. Peki bu nasıl olabiliyor? Çünkü Kraliçe böyle uygun görmüş.

Hayattayken dolap vasiyetini hazırlamış. Kral Charles’tan hiç çocuğu olmayan Camilla’nın 75, geleceğin kraliçesi Kate’in 40 yaşında olması ve taht varisi üç çocuğun annesi olması bunda önemli bir faktör. Kraliçe’nin bazı tarihi anlarda giydiği ve taktığı ikonik parçalar ailenin saraylarında sergilenecek ve kimsenin olmayacak. Örneğin gelinliği ve tahta çıktığında giydikleri gibi.

6343e11e5cf3b0146c1b9a4f.jpg

300 PARÇA MÜCEVHER

Ki bu koleksiyonların şu an yılda 2.5 milyon turist çektiğini düşünürsek yüzyılın en önemli figürlerinden olan Kraliçe için bu sayı en az iki katına çıkacaktır. Ailenin 8. Henry dönemine uzanan özel koleksiyonunda 1 milyon parça olduğunu da belirteyim. Kraliçe’nin 98 broş, 46 gerdanlık, 34 küpe, 15 yüzük, 14 saat ve beş madalyondan oluşan en az 300 parçalık özel mücevheri var. Bunları kime isterse ona bırakmakta özgürdü.

6343e1235cf3b0146c1b9a53.jpg

Paha biçilemeyen en az 50 tacının çoğu Kraliçe’ye miras kalmış veya satın alınmıştı. Bunlar da kişisel eşyası olduğundan istediği kişiye bırakabilirdi. Ancak çoğu kraliyet koleksiyonuna verilecek. Kalanı da öncelikle Kate ve Camilla olmak üzere Prenses Charlotte ve Lilibet dahil diğer torunlarına paylaştırılacak. Aykırı gelin Düşes Meghan’a da en az bir parça düşecek.

6343e1235cf3b0146c1b9a51.jpg

Örneğin düğünlerinde ödünç verdiği taçları torunlarına ve gelinlere miras bıraktığı düşünülüyor. Yalnız bu taçlar devredildiği anda o kişilerin yüzde 40 vergi ödemesi gerekiyor. Bu yüzden ailede ödünç sistemi daha çok tercih ediliyor. Kraliçe’nin eşyaları dahil tüm Kraliyet Hazinesi’nin yönetimi Kral Charles’a geçti. Kral da bu yetkiyle istediği gibi hediye edebilecek. Kraliçe, 70 yıl boyunca neredeyse bir giydiğini bir daha nadiren giydi.

6343e1235cf3b0146c1b9a55.jpg

 

YÜZDE 40 VERGİ ŞARTI

Her elbisesinin en az 25 yıl ömrü vardı. Elbiselerinin bazılarını kıyafet sorumlularına bağışladı. O kişiler bunları isterse giyebilir isterse satabilir. Ancak satmak için tek şart, üzerinde Kraliçe’ye ait olduğunu belirten tüm etiketlerin sökülmesi ve bu bilginin kimseyle paylaşılmaması. Mücevherleri ve varlığı tartışma konusu olsa da monarşinin 7’nci yüzyıla dayanan kadim gelenekleri halen yaşatabildikleri için 21’inci yüzyılda ayakta kalmış olduğu da gerçek.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fitch, İngiltere’nin kredi notu görünümünü ‘negatif’e çevirdi06 Ekim 2022 Perşembe 13:29
  • İngiltere, Kuzey Denizi’ne savaş gemileri gönderdi05 Ekim 2022 Çarşamba 18:42
  • Kral oldu kiraya çıktı05 Ekim 2022 Çarşamba 10:46
  • Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth anısına bir parkla halka açılabilir04 Ekim 2022 Salı 18:00
  • İngiltere Başbakanı Truss: ‘İsrail’in büyük destekçisi ve siyonistim’04 Ekim 2022 Salı 17:23
  • Enflasyonun çift haneyi gördüğü İngiltere’de hayat pahalılığı protestosu04 Ekim 2022 Salı 08:40
  • İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı03 Ekim 2022 Pazartesi 20:16
  • Kral 3. Charles ilk devlet ziyareti için hazırlanıyor03 Ekim 2022 Pazartesi 15:57
  • İngiltere’de ‘Kral ve başbakan arasında gerilim’ iddiası02 Ekim 2022 Pazar 11:27
  • Kral 3. Charles’ın portresinin tasvir edildiği madeni paralar görücüye çıktı01 Ekim 2022 Cumartesi 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti