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Kraliyet, Netflix’in popüler dizisi The Crown’ın yeni bölümleri için endişeli

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Netflix'in popüler dizisi The Crown'ın hiçbir sezonu belki de bu kadar çok merak edilmemişti.
Kraliyet, Netflix’in popüler dizisi The Crown’ın yeni bölümleri için endişeli

Beşinci sezonuyla yeniden izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan The Crown, özellikle Kraliçe’nin ölümünden sonra yeniden popülaritesini artırmıştı. Diziyi henüz izlemeyenler ilk dört sezonu izlemeye başlarken, fanlar ise yeni sezon için geri sayıma başladı.

Charles ve Diana arasındaki sürtüşmenin görüleceği yeni bölümlerin, Kral’ın popülaritesini etkilemeyeceği umuluyor.

Netflix, beşinci sezonunun birkaç hafta içinde yayınlanacağını ve odağına o zamanki Galler Prensi’nin evliliğini aldığını yayınladığı fragmanla doğruladı.

Kraliçe’nin ölümünün ardından yapılan bir YouGov anketi, Kral Charles’ın popülaritesinde büyük bir artış olduğunu gösterse ve yanıt verenlerin yaklaşık üçte ikisi onun iyi bir hükümdar olacağını düşünse de saray içinde korkular var.

“KORKUNÇ YIL” DA EKRANLARDA OLACAK

Netflix dizisinin yeni sezonu, Kraliçe’nin “annus horribilis” yani korkunç yıl olarak tanımladığı 1992 de dahil olmak üzere 1990’ların başlarında geçecek.

O yıl içerisinde oğulları Charles ve Andrew eşlerinden ayrılırken kızı Prenses Anne de Mark Phillips’ten boşandı. Ayrıca Windsor Kalesi’nde çıkan yangın ağır hasara neden oldu.

1994’te ise Charles, Jonathan Dimbleby ile yaptığı bir röportajda aldattığını kabul ederken, ertesi yıl Diana da Martin Bashir ile yaptığı BBC röportajında, kocasının Camilla Parker-Bowles ile olan ilişkisine atıfta bulunarak evliliğinin içinde üç kişi olduğunu söylemişti.

Prens’in sadakatsizliği ve boşanmasının ardından 1997’de Galler Prensesi’nin Paris’teki ölümü, monarşiyi 1936’da 8. Edward’ın tahttan çekilmesinden bu yana en düşük seviyeye getirdi. Şimdi, tam da Charles tahta çıkmışken, bu olayların The Crown ile yeniden gündeme gelecek olması hükümdara ve monarşiye olan bağlılıkla ilgili yeni pürüzlere neden olabilir endişesi konuşuluyor.

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