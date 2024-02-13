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Kremlin: Rus varlıklarına el koymak küresel ekonomiyi etkiler

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin dondurulan Rus varlıklarına el koymaya yönelik girişimlerine tepki göstererek, "Başkalarının varlıklarına el koymaya yönelik kararların küresel ekonomiye çok ciddi bir etki yapacağını defalarca söyledik.
Kremlin: Rus varlıklarına el koymak küresel ekonomiyi etkiler

Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çalışma yaptıklarına yönelik açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rehinelerin serbest bırakılmasını ve ateşkesi sağlayacak her türlü eylemi desteklemeye hazırız." ifadesini kullandı.

Gazze konusunda atılacak adımların yapıcı ve kapsayıcı olması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Atılacak adımlar daha önce onaylanmış, herkesçe bilinen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olmalıdır." dedi.

Peskov, Batılı ülkelerin dondurulan Rus varlıklarına el koymaya yönelik adımlar atmayı planlamasını eleştirerek, "Başkalarının varlıklarına el koymaya yönelik kararların küresel ekonomiye çok ciddi bir etki yapacağını defalarca söyledik. Hukuka, ekonomik kalkınmaya ve yatırım ortamına ciddi etkileri olur." diye konuştu.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurmuştu. Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar, bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

Birlik yetkilileri, aylardır, dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin, sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutlarını tartışıyordu.

AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor.

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