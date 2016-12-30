KSP'den KTÖS'e destek

KSP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na karşı gerici faşist güçler tarafından yılsonu ajandası gerekçe gösterilerek yeni bir saldırı başlatılmıştır.

Yıllardır halkımızı yalan ve yanlış bilgiler pompalayarak halkımızın tarih bilincini köreltmek için uğraşanların KTÖS ajandasında tarihi gerçeklerin vurgulanmasından rahatsız olmaları sürpriz değildir.

Anglo-Amerikan emperyalizmi ve bölgesel emperyalist güç Türkiye’nin çıkarları için ülkesini ve halkını satanlar örgütlü öğretmene, emekçilere yurtsever ve ilericilere milliyetçilik dersi veremez. Burjuvazi için günümüzde ulusal olan hiçbir şey kalmamıştır. Burjuvazi ulusal değerleri emperyalist sermayeye satmıştır. Çünkü varlığını emperyalizme borçludur. Burjuvazi emperyalizme yaranabilmek için, uşaklık etmek için kendi halkından insanları tedhiş örgütleri kurarak katletmiştir ve bunu yapmaya devam etmektedir.

Kıbrıs halkının ve Kıbrıs’ta yasayan tüm ulusların emperyalist boyunduruktan kurtuluşu için mücadelede burjuvazi yoktur. Burjuvazi vatan hainidir. Gerçek yurtseverler ülkelerinin özgürlüğü için mücadele edenlerdir…

Kıbrıs Sosyalist Partisi KTÖS’te örgütlü yurtsever demokrat, sosyalist öğretmenlerin ve onların örgütlü gücü KTÖS'ün yanındadır.

KTÖS ajandası ülkemizin gerçeklerini anlatmaktadır!

İşbirlikçi ve uşak burjuvalara karşı emekçi halkımızın bağımsız demokratik birleşik bir Kıbrıs için emperyalizme karşı mücadelesi gelişerek devam edecektir!

KSP Merkez Komitesi (a)

Mehmet BİRİNCİ