KTTO - FODER Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğinde yapılan, KTTO üyelerinin katıldığı fotoğraf yarışmasında dereceye giren kişilere ödülleri pandemi önlemleri kapsamında gerçekleşen tören ile verildi.
Yarışmanın ödül törenine Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris, KTTO Genel Sekreteri Dr. Ömer Taşargöl, KTTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Leman Havuzsalim, FODER’den Sn. Ramadan Gümüşok, Sn. Gazi Yüksel ve Sn. Doğay Erçağ katıldı.
Yapılan törende ödül alan eserler:
1. Caretta Caretta adlı fotoğraf ile Dr. Ali Fırıncıoğulları,
2. Alevkayası adlı fotoğraf ile Dr. Zeynep Taşargöl,
3. Kıbrıs'ın Ruhu 1 adlı fotoğraf ile, Dr. Erdem Beyoğlu
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası özel ödülüne, Kelebek adlı fotoğraf ile Dr. Rifat Siber,
FODER özel ödülüne de Aydınlanış adlı fotoğrafı ile Dr. İlker İpekdal seçilmiştir.
Ayrıca 32 eser online sergilenmeye değer bulunmuştur. Online sergi için: https://www.tabipodasi.org/ktto-foder-fotograf-yarismasi-sonuclari/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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