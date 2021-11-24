KTTO: Göz göre göre uçuruma doğru sürükleniyoruz

KTTO, göz göre göre uçuruma doğru sürüklenildiğini ifade ederek, "2022 yılı bütçesi gerçekçi değildir ve sadece belirsizlik üretecektir" dedi.

KTTO, göz göre göre uçuruma doğru sürüklenildiğini ifade ederek, "2022 yılı bütçesi gerçekçi değildir ve sadece belirsizlik üretecektir" dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yazılı açıklama yaparak, 2022 bütçesinin gerçekçi olmadığını vurguladı.

"BELİRSİZLİK VE ÖNGÖRÜLEMEZLİK, EKONOMİK AKTİVİTELERİN DURMASINA NEDEN OLACAK"

Göz göre göre uçuruma doğru sürüklenildiğinin belirtildiği açıklamada, 2022 yılı bütçesinin gerçekçi olmadığı ve sadece belirsizlik üreteceği kaydedildi. Belirsizlik ve öngörülememezliğin ekonomik aktivitelerin durmasına, 2022 yılının çok kötü koşullarda yaşanmasına neden olacağının aktarıldığı açıklamada, "Siyaset kurumuna düşen görev, zorlukları görmezlikten gelmek değil; gerçekçi olmak ve yapılabileceklerin en iyisini yapmaktır. 2022 yılı bütçesinin “mümkün olduğunca maaş ödeyebilmek, kaynakların tükendiği yerde de gemiyi terk etmek” anlayışı ile hazırlandığını görmek için çok üzücü ve hepimizi ümitsizliğe sevk eden bir durumdur" denildi.

"TEK YOK KAMUSAL KAYNAKLARLA DESTEK OLMAK"

Ekonomik sorunlarla mücadele etmenin tek yolunun turizm, yükseköğretim ve gayrımenkul sektörlerimize kamusal kaynaklarla destek olmaktan geçtiğinin ifade edildiği KTTO açıklamasında, "Umutlu olabilmek, işlerimize sarılabilmek için bu gerçekleri gören ve yansıtan bir bütçeye ihtiyacımız vardır" ifadelerine yer verildi.