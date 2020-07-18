Küba 21 gündür kritik durumda koronavirüs hastası bildirmedi

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı (MINSAP) Cuma günü yaptığı açıklamada, Küba'da 21 ardışık gün boyunca entübe hasta rapor edilmediğini bildirdi.

Epidemiyoloji ulusal direktörü Dr. Francisco Duran, Covid-19 salgını üzerine günlük basın toplantısı sırasında arka arkaya 6 gün boyunca ölüm bildirilmediğini ve pandemi sırasında yaşamını yitirenlerin 87 olduğunu vurguladı.

MINSAP uzmanı, şimdiye kadar hastalığa yakalanmış 2.444 kişinin 2 bin 300'ünün taburcu edildiğini iki kişininse yabancı uyruklu olup kendi ülkelerine döndüklerini belirtti. Mevcut 55 aktif vaka bulunurken bunların arasında sadece bir kişi yoğun bakım gerektiriyor.

Ülke genelinde dün 4 yeni vaka tespit edildi.

Olumlu duruma rağmen, Halk Sağlığı Bakanı Jose Angel Portal Çarşamba günkü toplantıda yürütme ile yaptığı açıklamada, Havana'da yeni bir yerel bulaşım olayının başladığını söyledi.

Portal, Havana'nın şu anda Cerro ve Centro Habana belediyelerinde bulaşıcılığın yayılmasını önlemek için izolasyon ve soruşturma önlemlerinin güçlendirildiği üç yerel bulaşım etkinliği olduğunu söyledi.

Küba'nın pandemiyle yurt içindeki mücadelesi dünya için örnek gösterilirken Akif Akalın daha önce Küba'nın pandemiye yanıtına dair soL Haber Portalı için bir yazı kaleme almıştı.