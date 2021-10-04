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“Kuzey Kıbrıs'ta SARS-CoV-2 N501Y mutasyonunun yaygınlığı” çalışması sözlü bildiri birinciliği ödülü aldı

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“Kuzey Kıbrıs'ta SARS-CoV-2 N501Y mutasyonunun yaygınlığı” çalışması sözlü bildiri birinciliği ödülü aldı
“Kuzey Kıbrıs'ta SARS-CoV-2 N501Y mutasyonunun yaygınlığı” çalışması sözlü bildiri birinciliği ödülü aldı

Yakın Doğu Üniversitesi'nden bilim insanlarının “Kuzey Kıbrıs'ta SARS-CoV-2 N501Y mutasyonunun yaygınlığı” çalışması, “6. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi”nde sözlü bildiri birinciliği ödülü aldı

Yakın Doğu Üniversitesi, COVID-19 pandemisi sürecinde yürüttüğü bilimsel projelerle bilim dünyasında ses getirmeye devam ediyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yüz yüze gerçekleştirilen “6. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi”nde Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer, Prof. Dr. Murat Sayan, Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Doç. Dr. Buket Baddal, Doç. Dr. Pınar Tulay, Yrd. Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Dr. Emrah Güler ve Dr. Gülten Tuncel’in araştırmacı olarak katkı sağladığı "Prevalance of SARS-CoV-2 N501Y mutation in Northern Cyprus" (Kuzey Kıbrıs'ta SARS-CoV-2 N501Y mutasyonunun yaygınlığı) çalışması jüri tarafından sözlü bildiri birinciliğine layık görüldü.

Alfa varyantının KKTC’de baskın hale geliş süreci analiz edildi

6. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi”nde sözlü ve poster olmak üzere toplamda 100 bildiri sunuldu. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının sözlü bildiri birinciliği ödülü alan çalışmasında, Kasım 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı'nda SARS-CoV-2 pozitif olarak saptanan hasta örneklerinde virüsün insan ACE2 reseptörüne bağlanmak için kullandığı spike proteinde meydana gelen ve virüsün konak hücreye bağlanma gücünü artırdığı bilinen N501Y mutasyonunun aylara göre dağılımı değerlendirildi. N501Y mutasyonu taşıyan ve İngiliz (Alfa) varyantı olarak bilinen ilk hastanın 2021 Ocak ayı başında KKTC'ye girişi yaptığı vurgulanan araştırmada ve bu tarihten başlayarak N501Y taşıyan varyantların yaygınlığının kısa bir süre içerisinde ülkede baskın hale geliş süreci analiz edildi.

Kongrede ayrıca Ulusal Genetik Konsorsiyumu Çalıştayı panelinde davetli konuşmacı olarak bulunan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, "Türk popülasyonunda COVID-19 hastalığının konakçı hücre enfeksiyon aracıları ACE2 ve TMPRSS2 gen varyantlarının doğrudan tüm ekzom dizileme analizi" başlıklı araştırmanın sonuçlarını tüm katılımcı merkezler adına bilim dünyası ile paylaştı.

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