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Kuzey Kore, Rus vekillerden ‘ABD'yi ateşle terbiye etme' fikrine destek vermelerini istedi

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Kuzey Kore, Rus vekillerden ‘ABD'yi ateşle terbiye etme' fikrine destek vermelerini istedi
Pyongyang'a giden Rus Liberal Demokrat Partili (LPDR) Duma vekillerinden, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un daha önce dile getirdiği ‘ABD'yi ateşle terbiye etme' isteğini desteklemeleri istendi.

Rus Liberal Demokrat Parti'den Anton Morozov, Aleksey Didenko ve Pavel Şperova'nın bulunduğu bir heyet 2-6 Ekim tarihlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitti.

Sıcak şekilde karşılanan vekiller, Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Aleksandr Matsegora ile iki ülke arasındaki ilişkileri konuştu.

'DEVLETLERİN İMHA EDİLECEĞİNE YÖNELİK İFADELER KABUL EDİLEMEZ'

Vekillerin Sputnik'e ulaştırdığı ziyaretle ilgili raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Kuzey Kore görüşmelerde 22 Eylül'de ülkenin lideri Kim Jong-un'un kullandığı ‘ABD'yi ateşle terbiye etme' ifadeleri üzerinden bir yaklaşımda bulundu ve bize bu tavrı desteklememizi istedi. Biz de LPDR'nin (ateşle terbiye konusu) söz konusu sorunsala önem verdiğini, Kore yarımadası ve bölgedeki sorunların müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirttik. BM Genel Kurulu kürsülerinden devletlerin imha edileceğine yönelik ifadelerin kullanılmasının da kabul edilemez olduğunu vurguladık."

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Zorunda kalırsak Kuzey Kore'yi yok ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bu ifadelere karşılık "Akli dengesi bozuk bunak ABD'liyi kesinlikle ateşle terbiye edeceğim" demişti.

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