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Kuzeyden göç eden Rum'un Larnaka'daki malına RMMO el koydu

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1974'te malını Kuzey Kıbrıs'ta bırakmak durumunda kalan Marios Kadis isimli Rum göçmenin Güney Kıbrıs’ta babasından kalma tarlasına da Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) el koydu.
Kuzeyden göç eden Rum'un Larnaka'daki malına RMMO el koydu

Kadis’in bu durumdan şikayetçi olduğunu yazan Alithia, RMMO’nun ihtiyaçları için 1989 yılında el koyduğu arazi için Kadis'e yıllık 10 Kıbrıs lirası kira ödeme teklifinde bulunduğu belirtildi.

Şu an Strovolo’da yaşamını sürdüren ve hem kendisi hem eşi göçmen olan Kadis’in, Larnaka’ya bağlı bir köyün yakınlarında bulunan 10 dönümlük arsasına 1998 yılında yayımlanan bir kararnameyle el konulduğunu kaydeden gazete, Tapu ve Kadastro Dairesi'nin 2018 yılı değerlendirmesine göre tarlanın değerinin 40 bin 100 Euro olduğunu ifade etti.

Gazeteye yaptığı açıklamada, 10 dönümlük arsanın 10’da birine el konduğunu, ancak el konulan kısmın hangisi olduğu belli olmadığından ötürü tarlanın geri kalanını da kullanamadığını ifade eden Kadis, 10 dönümün hepsinin de bloke edilmiş olmasından ötürü kiranın 100 Euro olması gerektiğini, çünkü bir dönüm için zamanında 10 Kıbrıs lirası kira bedeli belirlendiğini söyledi.

Öte yandan tarlanın Kadis'e babası Nikos Kadis'ten miras kaldığını da yazan gazete, "Mağusa" ilçesinden göçmen olan Nikos Kadis'inGüney Kıbrıs'ta satın aldığı bu tarlanın da şu an oğlu Marios Kadis'e ait olduğunu yazdı.

Gazete durumdan şikayetçi olan Kadis’in Savunma Bakanlığına gönderdiği yeni mektuplarla, tarlanın istimlak edilmesini ve kendisine tazminat ödenmesini istediğini ekledi.

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