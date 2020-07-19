La Casa de Papel'in yıldızları 5. sezona dair ipuçları verdi

Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin hayranları 5. sezonu merakla beklerken, dizinin yeni sezonunda neler yaşanabileceğine dair de tartışmalar devam ediyor.

Hayranların merakla beklediği konulardan biri de Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör karakteriyle Itziar Ituño’nun canlandırdığı Lizbon karakterin evlenip evlenemeyeceği sorusu.

Dizinin hayranları İspanyol dizisinde iki karakterin birbirini nasıl aşkla sevdiğini uzun zamandır biliyor. İki karakterin aşkı Raquel Murillo’nun soygunla ilgilenen polis müfettişi olarak görevlendirilmesinden bu yana dizinin önemli öğelerinden biri.

Her ne kadar birbirlerine fazlasıyla bağlı olsalar da bazı hayranlar bir adım daha atarak Profesör ve Lizbon’un evleneceğini düşünüyor.

Hatta sosyal medyada dizinin bazı hayranları dizinin yaratıcısından bunu senaryoya eklemesini dahi istedi.

Express'in haberine göre Alex Pina, kısa süre önce Instagram hesabında dizinin yeni bölümlerinin senaryolarını yazdığını gösteren bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altında pek çok Instagram kullanıcısı yeni sezonda düğüne dair beklenti içinde olduklarını yazdı.

Hayranlar neler yaşanacağını merakla bekliyor (Instagram/Alex Pina Official)

Öte yandan dizinin yıldızları da Chealsea Film Festivali’nde bu ihtimale dair imalarda bulundu.

Alvaro Morte, Itziar Ituño ve yönetmen Jesus Colmenar’ın katıldığı röportajda dizinin 5. veya 6. sezonunda karakterlerin evlenip evlenmeyeceğine yönelik sorular soruldu.

Her üçü de soruya yanıt verirken fazlasıyla dikkatli davrandı.

Morte esprili biçimde, “Birbirleriyle mi yoksa başkalarıyla mı?” diye soruyla yanıt verdi. Ituño ise, “İnsanlar çok geleneksel” dedi. Colmenar da, “Medya ve dizinin izleyenleri sürekli bunu soruyor” dedi.

Bununla birlikte, dizide Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım, dizinin hayranlarının yeni sezonda Berlin’in dönebileceğine yönelik umutlanmasına neden oldu.

Berlin karakteri bankadan kaçmaya çalıştığı sırada öldürülmüştü (Instagram/Pedro Alonso Ochoro)

Alonso paylaşımında, “Saçlarımı kestirdim, kıyafetlerimi giydim. Herkes maske takıyor. Burası Pentagon gibi” dedi. Ayrıca Alonso’nun Berlin’e ve onun “saf aşkına” dair yaptığı yorumlar da hayranların beklentisini artırdı.