LAÜ Akademisyeni Ataman Engelliler Günü’nü Dolayısıyla Açıklamalarda Bulundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla açıklamalar yaptı.

“Eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi bugünün oluşmasındaki en temel amaç”

“3 Aralık Dünya Engeliler Günü tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikler düzenlediği farkındalık günü olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor ancak tüm insanlar engelli adayıdır” diyerek sözlerine başlayan Ataman, Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak bütün dünyada engelliler için farkındalığın oluşması için etkinlikler düzenlendiğini ifade etti. “Eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi bugünün oluşmasındaki en temel amaçlar arasında sayılabilir” diyen Ataman, tarih boyunca yetersizlikten etkilenmiş bireyler, toplumun çoğunluğu tarafından dışlanan ötekileştirilen ve temel haklarından yeterince yararlanılamayan bireyler olarak var olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

“Bireysel yeterlik ve yetenekleri ile toplumda üretici bireyler olacaklarını kanıtlayan yetersizlikten etkilenen bireylerin toplum tarafından dikkate alınması, Öğrenme Güçlüğü olmasına karşın, Agatha Criste, Leonardo Da Vinci, görme yetersizliğine karşın Johannes Kepler, Eşref Armağan, Mitat Enç, Rodrigo yetenekleri ile göz kamaştıran çalışmalarla dünya mirasında iz bırakan kişiler olmuştur” diyen Ataman, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında cephe gerisinde verdikleri hizmetlerle ve savaştan dönen gazilere sunulan rehabilitasyon hizmetleri ile öne çıkmaya başlamış olduklarına dikkat çekti.

Ataman: “Bugün bir kutlama değil, farkındalığın artması gereken bir gün”

“Öncelikle toplumda gittikçe genişleyen insan hakları savunuculuğu eylem ve çalışmaları yanı sıra teknolojideki gelişmeler bireylerin topluma katılımında önemli roller üstlenmiş, öncelikle eğitimde başlayan ayrı eğitimden kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine geçilmesi yanı sıra uluslararası örgütlerin uğraşıları sonucu 1992 yılında farkındalık oluşturmak için oluşturulmuş bulunan Dünya Engelliler Günü tüm dünyada etkinliklerle gündeme gelmektedir”diyen Ataman, temel olan engelli bireylerin temel haklarını sadece 3 Aralık’ta gündeme getirmek değil, tüm yıl 7/24 engellilerin farklılıkları yerine benzerlikleri üzerinde odaklanarak temel haklarını kullanmaları için gerekli düzenlemeleri yapmak gerektiğini ve bugünü bir kutlama değil, farkındalığın artması gereken bir gün olarak kabul etmek gerektiğini sözlerine ekledi.