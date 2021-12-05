  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

LAÜ Akademisyeni Ataman Engelliler Günü’nü Dolayısıyla Açıklamalarda Bulundu

» »
LAÜ Akademisyeni Ataman Engelliler Günü’nü Dolayısıyla Açıklamalarda Bulundu
LAÜ Akademisyeni Ataman Engelliler Günü’nü Dolayısıyla Açıklamalarda Bulundu

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla açıklamalar yaptı.

“Eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi bugünün oluşmasındaki en temel amaç”

aysegul-ataman-foto.jpg

   “3 Aralık Dünya Engeliler Günü tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikler düzenlediği farkındalık günü olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor ancak tüm insanlar engelli adayıdır” diyerek sözlerine başlayan Ataman, Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak bütün dünyada engelliler için farkındalığın oluşması için etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.  “Eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi bugünün oluşmasındaki en temel amaçlar arasında sayılabilir” diyen Ataman, tarih boyunca yetersizlikten etkilenmiş bireyler, toplumun çoğunluğu tarafından dışlanan ötekileştirilen ve temel haklarından yeterince yararlanılamayan bireyler olarak var olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

   “Bireysel yeterlik ve yetenekleri ile toplumda üretici bireyler olacaklarını kanıtlayan yetersizlikten etkilenen bireylerin toplum tarafından dikkate alınması, Öğrenme Güçlüğü olmasına karşın, Agatha Criste, Leonardo Da Vinci,  görme yetersizliğine karşın  Johannes Kepler, Eşref Armağan, Mitat Enç, Rodrigo yetenekleri ile göz kamaştıran çalışmalarla dünya mirasında iz bırakan kişiler olmuştur” diyen Ataman, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında cephe gerisinde verdikleri hizmetlerle ve savaştan dönen gazilere sunulan rehabilitasyon hizmetleri ile öne çıkmaya başlamış olduklarına dikkat çekti.

Ataman: “Bugün bir kutlama değil, farkındalığın artması gereken bir gün”

“Öncelikle toplumda gittikçe genişleyen insan hakları savunuculuğu eylem ve çalışmaları yanı sıra teknolojideki gelişmeler bireylerin topluma katılımında önemli roller üstlenmiş, öncelikle eğitimde başlayan ayrı eğitimden kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine geçilmesi yanı sıra uluslararası örgütlerin uğraşıları sonucu 1992 yılında farkındalık oluşturmak için oluşturulmuş bulunan Dünya Engelliler Günü tüm dünyada etkinliklerle gündeme gelmektedir”diyen Ataman, temel olan engelli bireylerin temel haklarını sadece 3 Aralık’ta gündeme getirmek değil, tüm yıl 7/24 engellilerin farklılıkları yerine benzerlikleri üzerinde odaklanarak temel haklarını kullanmaları için gerekli düzenlemeleri yapmak gerektiğini  ve bugünü bir kutlama değil, farkındalığın artması gereken bir gün olarak kabul etmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Çocuk Hakları Sergisi’ni Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Ziyaret Etti23 Kasım 2021 Salı 18:41
  • LAÜ’de “Mobbing Gerçekleri’ konulu panel düzenlendi22 Kasım 2021 Pazartesi 18:48
  • “Lefke’de Tarihin Peşinde” kitabı yayınlandı21 Kasım 2021 Pazar 17:15
  • LAÜ Akademisyeni Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” Kitabı Yayınlandı21 Kasım 2021 Pazar 14:56
  • LAÜ’de “Mobbing Gerçekleri’ Konulu Panel Düzenlendi20 Kasım 2021 Cumartesi 17:36
  • LAÜ öğrenci kulüpleri kampüste bir dizi etkinlik düzenledi18 Kasım 2021 Perşembe 17:59
  • LAÜ Öğrencileri Çocuk Hakları Sergisi İle Farkındalık Yarattı16 Kasım 2021 Salı 16:13
  • LAÜ Mimarlık Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Tasarım Yolculuğuna Başladılar15 Kasım 2021 Pazartesi 17:04
  • LAÜ’de “Cittaslow’da Yerel Yönetim Modeli: Lefke Örneği” Konulu Konferans Düzenlendi14 Kasım 2021 Pazar 15:51
  • LAÜ Mimarlık Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Tasarım Yolculuğuna Başladılar13 Kasım 2021 Cumartesi 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti