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LAÜ Akademisyeni Perçinci: Kanserden korunmak için beslenmeye dikkat edilmeli

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Kanser ve Beslenme” konusu üzerine bilgilendirmelerde bulundu.
LAÜ Akademisyeni Perçinci: Kanserden korunmak için beslenmeye dikkat edilmeli

 “Her hastalık kendi içinde zor ve sıkıntılıdır. Ama bazı hastalıklar vardır ki onların devası için, isteğimize göre ilaç ya da bitkisel ürünler alamayız. Böyle bir durumla karşılaştığımızda ise daha sabırlı, daha güçlü ve daha özverili yaklaşmamız gerekir. İşte kanser bunlardan biri ve hatta en önemlisidir. Kanser, nasıl hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ise; kişiler arasındaki yayılma hızı da maalesef o şekilde büyümektedir. Günümüzde yılda 12 milyon kişide kanser vakası görülerek, bu oran hızla artarak ilerliyor. Çözüm; ilaçlarla tedavi ile olsa da, kanserden korunmak için doğru beslenmenin etkisi de bir gerçektir. Peki, kanserden korunmak için neler yapılmalıdır?” diyen Perçinci, şu önerilerde bulundu;

• Antioksidanlar bir numaralı kanser önleyici ajanlardır. Çünkü bazı kanserojen maddeler metabolizma sonucu açığa çıkarak hücrelere zarar verebilir. Vücut yeterli antioksidanları alırsa kanserden korunması daha kolay olur. Bu antioksidanlar nelerde vardır diye soracak olursanız, sebze meyveler ilk yanıtımız olacaktır. Özellikle domates, brokoli, karnabahar, lahana, sarımsak bu grubun önde gelenleridir. Bu sebzeleri pişirirken de buharda, az su ile veya düdüklü tencerede pişirmeyi tercih edebilirsiniz.

• Diğer bir antioksidan kaynağı da yeşil çaydır. İçindeki kateşin sayesinde kanser hücrelerini bloke ederek, oluşumunu önler.

• Tam tahıl ürünleri içerdiği posa ve antioksidanlar sayesinde kanserden koruyucu etkiye sahiptir. Bu yüzden haftada 1 kez mutlaka tüketilmelidir.

• Soya… Özellikle içindeki fitoöstrojenler sayesinde hormonlara bağlı kanserlerin kontrolünde etkilidir. Besin tüketiminize soyayı eklediğiniz takdirde hem kanserden korunum, hem de besin çeşitliliği sağlamış olursunuz.

• Omega–3 kanserden korunmada etkisine dair birçok çalışma yapılmış ve özellikle meme ve prostat kanserindeki etkisi üzerine durulmuştur. Sonuçta da balık tüketmeyenlerin tüketenlere göre prostat kanserine yakalanma riskinin 2–3 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Omega–3 ü ayrıca ceviz ve keten tohumundan da almanız mümkündür.

• İşlenmiş etler, özellikle kolon kanseri üzerinde olumsuz etkiye yol açabileceği için, tüketmemek fakat vazgeçemiyorsak da minimum düzeyde tüketmeye özen göstermek gereklidir.

• Günlük su tüketiminin 8–10 bardak civarında olması vücudun savunma sistemini güçlendirmede ve atıkların vücuttan daha çabuk atılmasında etkilidir.

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