LAÜ Eczacılık Bölümü mezunları mesleğe adım attılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından 2021-2022 Akademik Yılı Eczacılık Bölümü mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin törenine Sağlık Yüksekokulu Bölüm başkanları, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Yemin Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Demirdamar konuşmasında, eczacılığın hekimlik ve hemşirelik ile birlikte dünyanın en saygın üç mesleği olduğunu ve eczacılığın bir sanat olduğunu söyleyerek ilacın, onsuz olunamayacak kadar stratejik, talep esnekliği olmayan, yerine ikame edilemeyen, vazgeçilmez sağlık süreci ve eczacının da ilaç ile tedavide kalite güvencesi olduğunu vurguladı. 2016 yılında eğitime başlayan Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin ikinci mezunlarını verdiği bu yıl PharmD ve Klinik Eczacılık Doktora programlarına da başladığını belirten Prof. Demirdamar ailelere teşekkür etti ve mezunlara başarılar diledi.

Törende daha sonra Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz konuşma yaparak, dünyada ve ülkede eczacılık ve eczacıların geleceği ve sorunlarına değindi.

Mezunlar adına fakülte birincisi Özgür Karataşlı ve yabancı öğrenciler adına Meriem Ben Hedia konuşmalarını yaptıktan sonra, mezunlar Hipokrattan bu yana edilen yemin ile mesleğe adım attılar.