  • BIST 2.408,08
  • Altın 973.933
  • Dolar 17.421
  • Euro 17.5902
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKACovid-19 aşı merkezleri ve çalışma saatleri açıklandı

LAÜ Eczacılık Bölümü mezunları mesleğe adım attılar

» »
​​​​​​​Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından 2021-2022 Akademik Yılı Eczacılık Bölümü mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi.
LAÜ Eczacılık Bölümü mezunları mesleğe adım attılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından 2021-2022 Akademik Yılı Eczacılık Bölümü mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin törenine Sağlık Yüksekokulu Bölüm başkanları, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Yemin Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Demirdamar konuşmasında, eczacılığın hekimlik ve hemşirelik ile birlikte dünyanın en saygın üç mesleği olduğunu ve eczacılığın bir sanat olduğunu söyleyerek ilacın, onsuz olunamayacak kadar stratejik, talep esnekliği olmayan, yerine ikame edilemeyen, vazgeçilmez sağlık süreci ve eczacının da ilaç ile tedavide kalite güvencesi olduğunu vurguladı. 2016 yılında eğitime başlayan Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin ikinci mezunlarını verdiği bu yıl PharmD ve Klinik Eczacılık Doktora programlarına da başladığını belirten Prof. Demirdamar ailelere teşekkür etti ve mezunlara başarılar diledi.

Törende daha sonra Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz konuşma yaparak, dünyada ve ülkede eczacılık ve eczacıların geleceği ve sorunlarına değindi.

Mezunlar adına fakülte birincisi Özgür Karataşlı ve yabancı öğrenciler adına Meriem Ben Hedia konuşmalarını yaptıktan sonra, mezunlar Hipokrattan bu yana edilen yemin ile mesleğe adım attılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı03 Temmuz 2022 Pazar 18:39
  • LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:42
  • LAÜ Mimarlık öğrencilerinin tasarım haftasındaki çalışmaları dikkat çekti30 Haziran 2022 Perşembe 17:22
  • LAÜ Öğretim Üyesi Serin’den “Mutlu Çocuklar-Anne Baba El Kitabı”na katkı28 Haziran 2022 Salı 15:55
  • LAÜ Hukuk öğrencilerinin mezuniyet coşkusu26 Haziran 2022 Pazar 15:20
  • Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay LAÜ’de konferans verdi25 Haziran 2022 Cumartesi 18:36
  • Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay LAÜ’de konferans verdi24 Haziran 2022 Cuma 16:06
  • Laü öğrenci kulübleri şenliği'nde renkli etkinlikler düzenlendi22 Haziran 2022 Çarşamba 09:08
  • LAÜ Öğrenci Kulüpleri Şenliği’nde renkli etkinlikler düzenlendi21 Haziran 2022 Salı 17:09
  • LAÜ’de sanal duruşma etkinliği yapıldı19 Haziran 2022 Pazar 18:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti