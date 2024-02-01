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LAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencilerine ilk yardım atölyesi gerçekleştirildi

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LAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencilerine ilk yardım atölyesi gerçekleştirildi
LAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencilerine ilk yardım atölyesi gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin katkılarıyla, Eczacılık Fakültesi öğrencileri ilk yardım ve uygulamaları hakkında uygulamalı ve teorik eğitimden geçerek bilgi sahibi oldular.

Yabancı cisim tıkanıklıkları, düşme ve burkulmalar, kalp ve solunum durması, kalp masajı, nöbet geçiren hastaya müdahale, ilk yardımda kullanılma ihtimali olan ilaçlar konusunda katılımcılara önce teorik bilgi verildi. Sonrasında kalp masajı yapma, nöbet geçiren hastayı stabilize etme, düşme ve burkulmalarda malzemelerin ilk yardım amaçlı kullanımı, Heimlich manevrası, ve bazı temel ilaç uygulamaları hakkında katılımcının da bizzat deneyimlediği workshop yapıldı.

Bu eğitim sonunda geleceğin eczacıları hem mesleğe atılmadan önce güncel ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi sahibi oldular, hem de bazı ilaç uygulamalarının nasıl yapılacağını bizzat maketler üzerinde yaparak deneyim sahibi oldular.

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