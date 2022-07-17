  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu

» »
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu

Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2021-2022 Akademik Yılı mezunları “Mezuniyet Kutlaması” düzenledi.
 

Düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksekokul Müdürü Prof. Dr Hüseyin Oğuz öğrencileri tebrik ederek, gelecekteki hayatlarında başarılar diledi. Ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri konuşmasında öğrencilerine mesleki hayatlarında başarılar dileyerek, her zaman öğrencileriyle iletişimde kalacağını ve yanlarında olduğunu belirtti.
 

Gastronomimg_5874.jpgi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı’nda düzenlenen etkinliğe tüm Yüksekokul öğretim elemanları ile bölüm mezun öğrencileri katılım gösterdi. Konuşmaların ardından Gastronomi öğrencilerin hazırladıkları mezuniyet pastası ve birbirinden lezzetli ikramlar tadılarak mezuniyetlerini kutlama sevincini yaşadılar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi08 Temmuz 2022 Cuma 10:49
  • LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi07 Temmuz 2022 Perşembe 16:04
  • LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Destinasyon Çekim Unsuru Olarak Gastronomi” konusunu irdeledi05 Temmuz 2022 Salı 15:26
  • LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı03 Temmuz 2022 Pazar 18:39
  • LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:42
  • LAÜ Mimarlık öğrencilerinin tasarım haftasındaki çalışmaları dikkat çekti30 Haziran 2022 Perşembe 17:22
  • LAÜ Öğretim Üyesi Serin’den “Mutlu Çocuklar-Anne Baba El Kitabı”na katkı28 Haziran 2022 Salı 15:55
  • LAÜ Hukuk öğrencilerinin mezuniyet coşkusu26 Haziran 2022 Pazar 15:20
  • Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay LAÜ’de konferans verdi25 Haziran 2022 Cumartesi 18:36
  • Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay LAÜ’de konferans verdi24 Haziran 2022 Cuma 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti