LAÜ öğrencilerinden örnek davranış

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kızılay Kulübü ve Müzik Kulübü tarafından “Geleneksel Sohbetler Yaşlılarla Eskiye Yolculuk Müzik ve Sohbet” konulu kaynaşma etkinliği kapsamında LAÜ öğrencileri, Lefke Öncü Kadınlar Derneğine üye yaşlıları ziyaret etti.

Ziyarette LAÜ Müzik Kulübü geçmişten günümüze nostaljik parçaları seslendirdi

Etkinlikte, LAÜ öğrencileri Öncü Kadınlar Derneği’nde bulunan yaşlılarla geleneksel hale getirdikleri sohbetler ve ziyaretler kapsamında biraraya gelerek geçmişte oynanan oyunlar, boş zamanlarda yapılan aktiviteler hakkında sohbetler ederek birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı yakaladılar. LAÜ Müzik Kulübü geçmişten günümüze gelen nostaljik parçalarla yaşlılara unutulmaz bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

LAÜ öğrencilerinin örnek davranışları takdir topladı

LAÜ öğrencilerinin sosyal sorumluluğu artırmayı amaçlayan etkinlikte öğrenciler yaşlılarla sohbet ederek, eğlenceli zamangeçirme fırsatı yakaladılar. LAÜ öğrencilerinin büyüklerimizi unutmayıp, onların yanında güzel vakit geçirip örnek davranışlar sergilemesi etkinliğe katılan dernek üyelerinin takdirini topladı.