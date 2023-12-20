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LAÜ Öğretim Üyesi Kalkan’ın editörlüğünü yaptığı “Kanser Epigenetiği” kitabı yayınlandı

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LAÜ Öğretim Üyesi Kalkan’ın editörlüğünü yaptığı “Kanser Epigenetiği” kitabı yayınlandı
LAÜ Öğretim Üyesi Kalkan’ın editörlüğünü yaptığı “Kanser Epigenetiği” kitabı yayınlandı

Lefke Avrupa Üniverisitesi (LAÜ), Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rasime Kalkan’ın editörlüğünü yapmış olduğu “Kanser Epigenetiği” kitabı Springer Yayınevi tarafından yayınlandı.

“Kanser Epigenetiği” kitabı alanda yayınlanmış son 5 yıldaki en kapsamlı kitap olma özelliğine sahip

Öğretim üyesi Kalkan kitap ile ilgili bilgiler vererek şunları kaydetti; Kitaba alanında söz sahibi 30’un üzerinde uluslararası akademisyen katkı koymuştur. “Kanser Epigenetiği” kitabı alanda yayınlanmış son 5 yıldaki en kapsamlı kitap olma özelliğine sahiptir. Kitap özellikle son yıllarda araştırmaların artmış olduğu kanser alanını epigenetik penceresinden her yönü ile ele almaktadır. Kitap kapsamında epigenetik modifikasyonlara ve kanser epigenetiğinin temellerine yer verilirken aynı zamanda farklı kanserlere özgü değişiklikleri ve kanserin teşhisi, prognozu ve tedavisinde rol oynayan epigenetik değişikliklerin de tüm detaylarına yer verilmiştir.

 “Kanser Epigenetiği” kitabı, epigenetik, kanser veya kanser epigenetiğini inceleyen araştırmacıların yanı sıra farklı uzmanlık alanlarından hekimler ve diğer sağlık uzmanları için hazırlanmış bir başucu kitabıdır diyen Kalkan, aynı zamanda lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim verirken de kullanılabilecek bir ders kitabı niteliğinde olduğunu ve kitaba ilgili bağlantıdan (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-42365-9 ) ulaşılabileceğini belirtti.

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