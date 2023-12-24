LAÜ  Psikoloji Bölümü  “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele” konusunu ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele” konulu koferans gerçekleştirildi. “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna odaklanıldı.

“Flört şiddeti, cinsiyetçilik üzerine atölyeler gerçekleştirildi”

Etkinliğin ilk günü Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihniye Okray’ın açılış konuşması ile başladı. Ardından etkinliğin ilk konuşmacısı olan Avukat Mine Atlı (Kadından Yaşama Destek Derneği / KAYAD) “Kuzey Kıbrıs Ev İçi Şiddetle Mücadele İçin Ne Yapıyor?” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Programın devamında Lefkoşa Türk Belediyesi Toplum Çalışmaları Merkezi Şube Sorumlusu Sibel Demirpençe “LTB Kadın Sığınma Evi ve Şiddet ile Mücadelede Sunulan Destekler” başlılı konuşmasını gerçekleştirdi. Öğleden sonra ise LAÜ akademisyenleri Prof. Dr. Zihniye Okray, Yrd. Doç. Dr. Umut Şah ve Öğr. Gör. Beliz Köroğlu ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden (CŞMD) Tuğba Yavuz tarafından flört şiddeti, cinsel mitler ve cinsiyetçilik üzerine atölyeler gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci gününde Türkiye’de faaliyet yürüten Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden (CŞMD) Gençlik Çalışmaları Uzmanı Sosyolog Tuğba Yavuz “Flört Şiddetine Karşı Destek ve Mücadele Yöntemleri” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Öğleden sonra ise yine Dekan Prof. Dr. Zihniye Okray, LAÜ akademisyenleri Yrd. Doç. Dr. Umut Şah, Öğr. Gör. Beliz Köroğlu ve Yrd. Doç. Dr. Doğa Eroğlu Şah tarafından flört şiddeti, cinsel mitler ve cinsiyetçilik üzerine paralel atölyeler gerçekleştirildi.