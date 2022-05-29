LAÜ’de “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
tarafından “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi.
LAÜ Temel Eğitim Bölümü olarak düzenlenen Çocuk ve Göç temalı konferansa konuşmacı
konuk olarak katılan Uzman Çağrı Peköz “Çocuk ve Göç” konusunda konuşarak, göç
kavramının farklı boyutlarına değindi ve bu kavramın temelde bir yerden bir yere gitmek
durumda kalmakla ilgili olduğunu vurguladı.
KKTC'nin 30’dan fazla ülkeden göç alan bir ülke olduğuna değinen Peköz, ülkemize gelen göçmen aile çocuklarının Türkçe konuşan akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim
gördüklerine değindi. “Bu durum, sınıflara çok kültürlü bir ortamı da sağlamaktadır. Her ne
kadar çok kültürlü sınıflar kültürel bir zenginliği temsil etse de bu sınıflarda Türkçe
bilmemenin yarattığı olumsuz etkiler de yaşanmaktadır. Keza göçmen çocuklar akranları ya
da öğretmenleri ile iletişimsel sorunlar yaşayabilmektedir” diyen Peköz, bu durum, onları
erken yaşlarda akran reddi yaşamalarına ve ileride toplumsal uyum aşamasına daha ciddi
sorunlar yaşamalarına neden olabileceğine dikkat çekti. Peköz, bu bağlamda göçmen
çocukların eğitimleri, okula uyumu ve okullarda çok kültürlü ortamların düzenlenmesi
konusunda düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta olduğunu sözlerine ekledi.
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