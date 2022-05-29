LAÜ’de “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

tarafından “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi.



LAÜ Temel Eğitim Bölümü olarak düzenlenen Çocuk ve Göç temalı konferansa konuşmacı

konuk olarak katılan Uzman Çağrı Peköz “Çocuk ve Göç” konusunda konuşarak, göç

kavramının farklı boyutlarına değindi ve bu kavramın temelde bir yerden bir yere gitmek

durumda kalmakla ilgili olduğunu vurguladı.



KKTC'nin 30’dan fazla ülkeden göç alan bir ülke olduğuna değinen Peköz, ülkemize gelen göçmen aile çocuklarının Türkçe konuşan akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim

gördüklerine değindi. “Bu durum, sınıflara çok kültürlü bir ortamı da sağlamaktadır. Her ne

kadar çok kültürlü sınıflar kültürel bir zenginliği temsil etse de bu sınıflarda Türkçe

bilmemenin yarattığı olumsuz etkiler de yaşanmaktadır. Keza göçmen çocuklar akranları ya

da öğretmenleri ile iletişimsel sorunlar yaşayabilmektedir” diyen Peköz, bu durum, onları

erken yaşlarda akran reddi yaşamalarına ve ileride toplumsal uyum aşamasına daha ciddi

sorunlar yaşamalarına neden olabileceğine dikkat çekti. Peköz, bu bağlamda göçmen

çocukların eğitimleri, okula uyumu ve okullarda çok kültürlü ortamların düzenlenmesi

konusunda düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta olduğunu sözlerine ekledi.