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LAÜ’de Eczacılık öğrencilerine “Toksikogenetik ve Terapötik Yaklaşımlar” konulu konferans gerçekleştirildi

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LAÜ’de Eczacılık öğrencilerine “Toksikogenetik ve Terapötik Yaklaşımlar” konulu konferans gerçekleştirildi 
LAÜ’de Eczacılık öğrencilerine “Toksikogenetik ve Terapötik Yaklaşımlar” konulu konferans gerçekleştirildi

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından “Toksikogenetik ve Terapötik Yaklaşımlar” konulu konferans düzenlendi.

   Eczacılık Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerine “Toksikogenetik ve Terapötik Yaklaşımlar” konulu konferans Dr. Fezile Özdemir tarafından verildi. Dr. Özdemir özellikle yüksek dozda ilaca rağmen tedaviye yanıt alınamazken, düşük dozda reçete edilen ilaçların bireylerde istenmeyen yan etkilere neden olduğunu vurgulayarak aynı teşhis ve aynı tedavinin uygulandığı bireylerde görülen tedaviye yanıttaki farklılıkların nedenlerini araştıran Farmakogenetik biliminin detaylarını öğrencilerle paylaştı. Bu kapsamda benzerlik oranının %99.9 olduğu insanlarda, %0.01 farklılığın nasıl cevap/sonuç üreteceği üzerine örnekler sundu.

   Bireylerdeki genetik farklılıkların aydınlatılması ve bunların plazma ilaç düzeyleriyle karşılaştırılması sonucu elde edilen verilerle günümüzde artık bireye özgü tedavi sağlanmasının önemi üzerinde duran Dr. Özdemir, konferansını öğrencilerden gelen yoğun sorulara verdiği cevaplarla tamamladı. 

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