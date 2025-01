LAÜ’de “Kripto Paraların Dünü ve Bugünü” Konulu Konferans Düzenlendi

LAÜ’de “Kripto Paraların Dünü ve Bugünü” konulu konferans gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Ekonomi ve İşletme Bölümleri tarafından “Kripto Paraların Dünü ve Bugünü” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa Borsa İstanbul Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Murad Kayacan konuşmacı olarak katıldı.

Sunumunda Kayacan, 2009 yılına kadar kendi için çok fazla uygulama alanı bulamayan blok zincir teknolojisinin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından geliştirilen sayısal kriptolama sistemi kullanılarak ilk kripto para Bitcoin’in üretilmesi ile teknoloji kulislerinin değişmez gündem konusu olduğuna dikkat çekti.

Kayacan konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Blok zincir, çevrim içi (online) bir hesap defteri gibidir. Blok zincir yazılımı her türlü veriyi takip etmek için kullanılabilen dijital bir defterdir. Bu yazılım, diğer pek çok şeyin yanı sıra, mal akışını, para hareketlerini, sanat eserlerinin veya şiirlerin kime ait olduğunu takip edebilir. Sağlıktan nakliyeye spordan sanata, tasdik işlemlerinden oy kullanmaya kadar pek çok alanda blok zincir teknolojisi kullanılabilir. Blok zincirler, bilgileri değişmez bir şekilde depolama yetenekleri ile ayırt edilir; yani bilgiler değiştirilemez veya çalınamaz. Her blok zincirin temel işlevi dijital bilgileri, “blok” adı verilen ve değiştirilemeyen koleksiyonlarda gruplandırmaktır. Bir blok veriyle dolduğunda, kalıcı bir kayıt haline gelebilmesi için, oldukça karmaşık bir işlem gerçekleştirilir. Her blok, her iki bloğun içeriğine başvuran bir kodla, bir sonraki bloğa bağlanır. Bu yüzden ona “zincir” denir. Özellikle rezerv paraların bir silah olarak kullanıldığı günümüzde ulus devletler gerek milli paralarını hızla dijitalleştirmekte ve gerekse de 3,879 trilyon ABD dolarlık bir piyasa değerine ulaşmış olan kripto para dünyasını ilgiyle izlemektedir.”

Kayacan son olarak, “Gelecek 10 senede kripto varlıklar hep olacaktır ve dijital altın olma yolundadır” diyerek sözlerini tamamladı.