LAÜ’de mezuniyet heyecanı

Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilen tören, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende daha sonra konuşmalara geçildi.

Törende ilk söz alan LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, LAÜ’nün 20 binin üzerindeki nitelikli mezunlarına yeni mezunlar eklemenin sevincini yaşadıklarını kaydederek, 2021-2022 akademik yılda 40 farklı ülkeden 1605 mezun verdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Yükselen, KKTC’nin en köklü üniversitelerinden olan LAÜ’nün eğitimde kaliteden ödün vermediğini vurgulayarak, LAÜ’nün uygulanan gerçekçi ve doğru stratejilerle son yıllarda en fazla büyüyen ve tercih edilen üniversite olduğuna dikkati çekti.

Mezunlar adına konuşan Ümran Ersoy ve yabancı uyruklu mezunlar adına konuşan Bai Ebrima Jallow da LAÜ’lü olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, kendilerine eğitim hayatları boyunca destek olan öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ettiler.

LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk de Lefke bölgesinin böylesi güzel bir üniversiteye sahip olmasının ve böyle bir organizasyona evsahipliği yapmasının gurur verici olduğunu kaydederek, bu gururu yaşatan öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da üniversite eğitiminin KKTC için çok önemli bir alan olduğunun altını çizerek, öğrenci dostu ve öğrenci adası bir coğrafya yaratma adına çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, 100 bin civarı ve 100 farklı ülkeden öğrenciler ve akademisyenlerle oluşturulan kültür buluşmasının önemine işaret ederek, öğrencilerin gittikleri her yere bu kültürü taşıyacaklarını ve eğitim alanındaki ambargoları delip dünya insanına hizmet edeceklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de ‘ LAÜ’den mezun olmak bir ayrıcalıktır’ diye başladığı konuşmasında öğrencilerin gittikleri her yere KKTC’nin birer elçisi olmasını diledi.

Töre, mezunların gittikleri yerlerde hem uluslarına hem de tüm insanlığpa hizmet edeceğini ifade ederek, ‘ KKTC ambargolar altında olabilir ama sizlerin sayesinde KKTC vardır, var olacaktır, ilerlemeye yükselmeye devam edecektir’dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da mezuniyet töreni için Lefke’ye gelirken Güzelyurt- Lefke çift şerit anayolundaki çalışmaları gördüğünü belirterek,Lefke’ye daha rahat bir ulaşımı sağlayacak bu duble yolu 20 Temmuz günü açmayı planladıklarını söyledi.

Tatar, bu yolun Lefke’ye çok şeyler kazandıracağını vurgulayarak, yolun bölgeye kazandırılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

12 yıl önce Maliye Bakanlığı döneminde LAÜ’nün geleceği için önemli kararlar ürettiklerini anımsatan Tatar, o dönemde de Eğitim Bakanı olan Nazım Çavuşoğlu ile bu kararalara imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tatar, LAÜ’nün pandemiye ve tüm sıkıntılara rağmen başarı ile yoluna devam ettiğini belirterek, bu başarılara imza atan rektör ve ekibini tebrik etti.

Öğrencilerin LAÜ’de aldığı eğitimin yanısıra 40 tan fazla ülkeden öğrencilerin bulunduğu bir ortamda kültürel zenginlikleri de paylaşma şansı bulduğunu vurgulayan Tatar, bir dünya üniversitesi olmak için yapılan çalışmaları tebrik etti.

Tatar, öğrencilere de seslenerek, hayatları boyunca kendilerini sürekli olarak geliştirip ülkelerine ve insanlığa hizmet etmek için çalışmalarını söyledi.

Konuşmaların ardından onur konuklarının fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam eden tören, tüm mezunların diplomalarını alıp kep atmasıyla tamamlandı.

Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen koktey ile son buldu.