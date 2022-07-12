  • BIST 2.434,02
  • Altın 970.372
  • Dolar 17.3718
  • Euro 17.4829
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

LAÜ’de mezuniyet heyecanı başladı

» »
LAÜ’de mezuniyet heyecanı başladı
LAÜ’de mezuniyet heyecanı başladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 29’uncı dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Mezun öğrencilerin diplomalarını alacağı tören, 14 Temmuz 2022 tarihinde saat 19:00’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
mezuniyet-2022.jpg

Protokol konuklarının onurlandıracağı 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almaları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören açılış konuşmalarıyla başlayacak. Tören akışı, onur konuklarının fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam edecek.
jz5c9293-(3).jpg

Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam edecek törende, öğrencilerin eğitimleri boyunca heyecanla beklediği kep atımı havai fişek gösterisi eşliğinde yapılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:42
  • LAÜ Mimarlık öğrencilerinin tasarım haftasındaki çalışmaları dikkat çekti30 Haziran 2022 Perşembe 17:22
  • LAÜ Öğretim Üyesi Serin’den “Mutlu Çocuklar-Anne Baba El Kitabı”na katkı28 Haziran 2022 Salı 15:55
  • LAÜ Hukuk öğrencilerinin mezuniyet coşkusu26 Haziran 2022 Pazar 15:20
  • Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay LAÜ’de konferans verdi25 Haziran 2022 Cumartesi 18:36
  • Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay LAÜ’de konferans verdi24 Haziran 2022 Cuma 16:06
  • Laü öğrenci kulübleri şenliği'nde renkli etkinlikler düzenlendi22 Haziran 2022 Çarşamba 09:08
  • LAÜ Öğrenci Kulüpleri Şenliği’nde renkli etkinlikler düzenlendi21 Haziran 2022 Salı 17:09
  • LAÜ’de sanal duruşma etkinliği yapıldı19 Haziran 2022 Pazar 18:57
  • Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, LAÜ’de öğrencilerle buluştu18 Haziran 2022 Cumartesi 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti