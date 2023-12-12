LAÜ’de Neşeli Cumartesiler neşeli geçiyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri devam ediyor.

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin üçüncüsü Hukuk Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu’nun katkılarıyla 9 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Öğrenciler için birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi

“Dünya Mutfağından Lezzetler”in ücretsiz olarak sunulduğu ve LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler saat 13:00’de başladı. Neşeli Cumartesiler’in bu haftaki programında; “Sokak Hayvanları Da Sevgi İster-Kermes”, “Cumartesi Münazarası”, “Kampüsüm ve Doğa-Fotoğrafçılık Atölyesi ve Yarışması”, “Yaratıcılık Kanatlanıyor: Mutlu Kuşlar İçin Tasarlıyoruz-Kuş Kafesi Tasarım Atölyesi”, “Şiir-Şarkı Dinleti”, “ Çantan Trendin-Bez Çanta Tasarım Atölyesi”, “UniVERSE: Uluslararası Kültür Şöleni” gibi etkinlikler yer aldı.

Yoğun öğrenci katılımıyla gerçekleşen ve “Nafiz Dölek Konseri” ile devam eden programda LAÜ öğrencileri dolu dolu neşeli bir gün geçirme imkanı buldu.