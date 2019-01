LAÜ’de Sektör Temsilcileri öğrencileri bilgilendirdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından “I. Sektör Öğrenci Buluşmaları” etkinlik çerçevesinde panel gerçekleştirildi.Oturum başkanlığını LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esra Aydın Kılıç’ın yaptığı panele, Anadolu Ajansı haber merkezi yayın editörlüğü Baş Muhabiri Dr. Barışkan Ünal ve Tes-iş Sendikası örgütlenme şefi Dr. İlknur Kılınç konuşmacı olarak katıldı.

Ünal:Yaptığınız hiçbir işi, öğrendiğiniz hiçbir şeyi gereksiz diye düşünmeyin

Ünal, öğrencilere, sektöre adapte olabilmek için staj döneminin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, kendilerini hangi konularda nasıl geliştirebileceklerini anlattı. İletişim alanında mümkün olan her konuda okuldan mezun olmadan pratiklerini geliştirmelerinin onları sektöre doğru hazırlayacağını belirten Ünal, “Yaptığınız hiçbir işi, öğrendiğiniz hiçbir şeyi gereksiz diye düşünmeyin. Kendinizi bir sünger gibi düşünün, her bilgiyi emin, teknolojik herşeyi öğrenmeye bakın. Bu yaşlarda alacağınız her şey ileride işinize mutlaka yarayacaktır. Çünkü çok zorlu ve rekabet dolu bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörde ayakta kalmak için devamlı önde olmalı ve kendinizi geliştirme sürecini hiç durdurmamalısınız” dedi.

Kılınç öğrencilere tavsiyelerde bulundu

‘Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı’ konusunda sunum yapan Dr.İlknur Kılınç, sivil toplum kuruluşlarında kurum içi ve kurum dışına yönelik halkla ilişkiler çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarında iletişim strateji süreci, hedef kitlelere uygun iletişim araçlarının belirlenmesi gibi konularüzerine örnekler vererek açıklamalarda bulundu. Sivil toplum kuruluşları ile kurum işbirliğinin önemi ve bu işbirliğinde dikkat edilecek noktalara değinen Kılınç, ayrıca çevre sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk uygulamaları ve kurumsal itibar ile ilgili algı, tutum ve beklentilerin nasıl ölçüldüğü konularını öğrenciler ile paylaştı. Kılınç, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp aktif bir rol oynamak için en uygun zamanın öğrencilik yılları olduğunu, öğrencilere sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmelerini, projelerde rol almalarını mümkün ise sivil toplum kuruluşlarına üye olmaları önerisinde bulundu.

Kılınç: sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllü faaliyetler sizi rakiplerinizden öne çıkarır

Son olarak Kılınç, kurumların işe alım süreçlerinde özgeçmişlerinde iyi bir not ortalamasından ziyade öğrencilik döneminde gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin, gönüllü faaliyetlerin, stajların onları diğer başvuran adaylardan öne çıkaracağını vurgulayarak, öğrencilere farklı ve onlara değer katan projeler içinde yer almalarını gerektiğini, topluma faydalı ve çevresine duyarlı bireylerin iş yaşamında algılama ve sorgulama niteliğine sahip, kaliteli ve etkin olacağını dikkat çekerek önerilerde bulundu.