LDB Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!

Lefkoşa Darts Birliği yıllık, olağan genel kurulunu yapıyor. Lefkoşa Darts Birliği’nin, yapılacak olan olağan genel kurul, 28 Mart günü saat: 18.30’da başkanın açılış konuşması, divan oluşumu, faaliyet ve mali raporun okunup aklaması, başkanlık ve yönetimlerin belirlenmesi gündemi ile yapılacaktır. Yıllık olağan genel kurula, Lefkoşa Darts Birliği üye ve sempatizanları davetlidir. Başkanlığa yönetim kurulu listesi ile başvurmak için kulüp sekreterliğine başkan adayı tarafından liste yirmi dört saat önceden iletilmelidir. Saygı ile tüm Lefkoşa Darts Birliği camiasına duyurulur.