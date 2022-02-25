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Lefke’de Değil Yeni Madencilik Yaptırmak, Bu Amaçla Tek Kazma Bile Vurdurmayız

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Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu'ndan Başbakana Tepki
Lefke’de Değil Yeni Madencilik Yaptırmak, Bu Amaçla Tek Kazma Bile Vurdurmayız

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yeni dönemlerdeki gelir kalemleriyle ilgili olarak, “Lefke’de yeni madencilik yapılacağı ve bu yolla ciddi gelir elde edileceği” açıklamasına tepki gösterdi.


Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hiçbir kimse Lefke’de yeni madencilik yapmaya sevdalanmasın. Lefke’de yeni madenciliğe dün olur vermedik, bugün de olur vermiyoruz, yarın da olur vermeyeceğiz. Lefke’de yeni madenciliğe hayır” denildi. 


Açıklamada, bölge sivil toplum örgütlerinin Lefke’de madenciliğe izin vermeyeceklerini birçok kez dile getirmiş olmasına rağmen, halen Lefke’de yeni madencilikten bahsediliyor olunmasının “kabul edilir olmadığı” ifade edildi. 

 


“LEFKE’DE DEĞİL YENİ MADENCİLİK YAPTIRMAK, BU AMAÇLA TEK KAZMA BİLE VURDURMAYIZ”


Planlananın,  Lefke’de yer altındaki maden rezervini araştıran şirkete maden çıkarma izni vermekse, söz konusu şirketin yetkililerine daha ilk günden Lefke’de yeni madenciliğe olur vermeyeceklerini söyledikleri de belirtilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:


“Bir kez daha söylüyoruz. Biz Lefke’de yeni madenciliğe olur vermeyeceğiz. Lefke’de değil yeni madencilik yaptırmak, bu amaçla tek kazma bile vurdurmayız.”


Açıklamada, yapılabilecek olanın, CMC maden şirketinden kalan maden atıklarının, çevreyle barışık bir yöntemle temizlenmesi ve bu temizleme sonrasında elde edilecek denize sıfır, takriben 2000 dönümlük arazinin Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bilimsel desteği ve Lefke sivil toplum örgütleri, Lefke halkı ve yerel yönetimi ile mutabakat sağlayarak ekonomiye kazandırılması olduğu kaydedildi. 

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