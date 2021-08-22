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Lefke'de yangın çıktı

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 Lefke’de bir restoranda gaz kaçağının yol açtığı patlamada yangın çıktı
Lefke'de yangın çıktı

Polis, olayın hasarla sonuçlandığını, yaralanan olmadığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre patlama 14.45’te Lefke'de Dr. İzzet Salih Suphi Sokak’taki “Gunni Kebap” isimli restoranda oldu.

Gaz kaçağının oluşması sonucu, derin dondurucu motorunun devreye girdiği esnada çıkan kıvılcım, patlamaya neden oldu, ardından da etrafı alevler sardı.

Yangın ve patlama nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlama ve yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmadı. 

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