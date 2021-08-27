Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunun Açılışı Gerçekleştirildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında 6 ilçeye 6 ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, Gönyeli’de inşa edilerek eğitime kazandırılan Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun, İlköğretim Dairesi’ne teslimi ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun nitelikli ve donanımlı eğitim verecek, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklardaki gücüne güç katacak yeni nesiller yetiştireceğini kaydederek, İskele ve Gazimağusa’daki okul inşaatlarının da en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Gençlere yeni iş imkanları yaratmak adına yerli ve milli otomobil Günsel’in fabrikalarında Meslek Lisesi gençlerine burs, staj ve iş imkanları yaratılacağını da kaydeden Günsel, ayrıca pandemi sürecinde kullanımı başlayan yerli PCR testleri ve burun spreyi ile üretilecek olan yerli Covid-19 aşısının detaylarını da paylaştı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, çok güzel bir okulun devlete kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Düşünmek ve hayal etmek kadar, bu hayalleri gerçekleştirmek de önemlidir” dedi.

Amcaoğlu, ülkenin geleceği adına yapılan bu yatırımların daha ileriye taşınmasının devletlerin görevi olduğunu da ifade ederek, böylesi koca yürekli insanların daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner de açılışta yaptığı konuşmada, bu devir teslim ve açılış töreninin devlet-özel işbirliğinde neler yapılabileceğinin güzel bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, Günsel ailesinin KKTC’ye sayısız katkıda bulunduğunu, bir çok dal ve alanda yapılan projelerle Kıbrıs Türk halkına hizmetler verildiğini ve yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi.

Covid-19 salgın sürecinde hükümet olarak bir takım önlemler alındığını da anımsatan Saner, 2020’de dünya genelinde 70 milyon vaka ve 1 milyon 680 bin olan can kayıplarının, 2021’de 215 milyon vaka ve 4 milyon 489 bin can kaybına yükseldiğini, dünyanın zor bir dönemden geçmekte olduğunu belirtti.

Başbakan Saner, Günsel ailesinin bu bilinçle halka hizmet açısından kendi PCR testini ürettiğini, dünyanın sayılı önde gelen ülkeleri gibi KKTC’de aşı üretimine başlayacağını kaydetti.

Başbakan Saner, “Yüzyüze eğitim Eylül’de mutlaka başlayacak. Günsel ailesi bu yeni eğitim yuvasını, yüzyüze eğitime bu ekonomik darboğaz koşullarında kazandırmıştır” diyerek, amaçlarının ülkenin daha iyi bir noktaya taşınması olduğuna dikkati çekti.

Böylesi yatırımlar sürdükçe KKTC’nin emin adımlarla ilerleyişine devam edeceğini de kaydeden Saner, 6 ilçeye 6 ilkokul hedefiyle yola çıkan Yakın Doğu Oluşumu’na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açılışta yaptığı konuşmada, pandemi koşullarına rağmen böylesi önemli yatırımların cesaret verici olduğuna işaret etti. Tatar, bu günler ve pandemi koşullarının geride kalacağını belirterek, KKTC’nin geleceği için cesaret verici adımlar atıldığını kaydetti.

Öğretmenlerin omuzlarında çok büyük bir yük olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ile bir görüşme yaptığını, çeşitli branşlarda ve devlet okullarında eğitim verecek öğretmenlerin seçilmesi için sınavlar yapılacağını belirtti.

İrfan Günsel’in konuşmasında vurguladığı milli ve yerli otomobil, ulus devlet vurgusu ve Anavatan Türkiye’nin desteği ile KKTC’nin geleceğe bakışı ve hazırlanmasının önemine işaret eden Tatar, genç nesillerin milli şuur ve tarih bilinci ile yetiştirilmesinin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı olarak halka vermek istediği mesajı da şu sözlerle dile getirdi;

“KKTC devletine sahip çıkılması, bu bilinç ve çalışmalarla Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir yapı içinde hayatını devam ettirebilmesi, 1571’lerden bu yana verilen mücadelenin taçlandırılması için bu devlet altındaki bütün kurum ve kuruluşların en iyi çalışması için bir irade ortaya konulmalıdır”.

Milli bir mücadele verildiğini belirten Tatar, “Buralarda var olamak için kendi kültürümüzü, kendi geçmişimizi çoluk çocuğumuza eğitimimizle verebilmemiz lazım. Ona göre bir nesil ve Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Devleti’ne sahip çıkabilecek anlayışta insanlar yetiştirilebilmesi için çalışmaların sürmesi gerekir” dedi.

Aşı çalışmalarında da bir noktaya gelindiğini öğrenmenin kendisini memnun ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, özel sektör, yaratıcı ve ülkeye inanan insanların yaptıkları bu çalışmaların ülkeyi geleceğe taşıyacağını söyledi.

Tatar, “Bu yatırımlar, devlet yetkililerinin müzakere masasında ve çeşitli uluslararası toplantılarda, ‘orada bir devlet vardır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, bu halk kendi insanları, kurum, kuruluş ve yetenekleri, değerleri ile vardır’ mesajı da taşımaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun sembolik anahtarı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edildi.