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Lefkoşa-Girne yolunda kaza: 6 yaralı!

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Lefkoşa-Girne yolunda kaza: 6 yaralı!
Girne'den Lefkoşa'ya seyreden araç, takla atarak karşı şeride geçti...

Gazetemiz Detay Kıbrıs'ın edindiği bilgilere göre, Girne'den Lefkoşa'ya doğru seyreden araç sürücüsünün, Gönyeli Çemberi yakınlarında dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve takla atarak karşı şeride geçtiği öğrenildi. 

Karşı şeride geçen aracın bu kez Lefkoşa'dan Girne'ye doğru seyir eden iki araca sürüklendiği sırada çarptığı bildirildi. 

Kaza sonucunda can kaybı olmazken, 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

6 yaralının 5'inin durumda herhangi ciddiyetin olmadığı kaydedildirken, yaralılardan birinin hastanede yapılacak tektikler sonrasında durumunun belli olacağı kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, yaralıların isimlerinin ilerleyen daikakalarda açıklanacağı vurgulandı.

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