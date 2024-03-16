Lefkoşa Operasyonunda Kanunsuz Silah ve Mermi Ele Geçirildi: İki Kişi Tutuklandı

15 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda V.A. (E-38) ve M.K. (E-60) isimli iki kişi, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda canlı mermi ele geçirildi.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU: Lefkoşa Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

15 Mart 2024 tarihinde, Lefkoşa'da Şehit Mehmet Kemal Sokak üzerinde gerçekleştirilen polis operasyonu sonucunda V.A. (E-38) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet canlı mermi bulundu. Bu materyaller, delil olarak emare alındı ve V.A. tutuklandı. Operasyonun ilerleyen aşamalarında, olayla bağlantılı olduğu düşünülen M.K. (E-60) isimli şahsın Lefkoşa'daki ikametgahında gerçekleştirilen aramada 34 adet canlı mermi daha ele geçirildi. Bahse konu her iki şahıs da tutuklanarak soruşturma devam etmektedir.

Operasyonla ilgili yürütülen detaylı soruşturma, kanunsuz silah ve patlayıcı madde ticaretinin önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir.