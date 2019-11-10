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Lefkoşa'da annesini bıçakladı!

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Lefkoşa’da bir genç annesini bıçakladı
Lefkoşa'da annesini bıçakladı!

Lefkoşa’da sakin A.S.(E-28), dün saat 22.30 sıralarında, 184 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada, aralarında çıkan tartışma sonucu annesi B.U.’yu tasarrufunda bulunan bıçak ile boğaz ve sırt kısmından yaraladıktan sonra adı edilen şahsı öldürmekle tehdit etti.

Olayda yaralanan B.U., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. A.S. tutuklanırken polisin soruşturması devam ediyor.

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