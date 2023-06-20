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Lefkoşa'da feci kaza... 2 yayaya çarptı!

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Lefkoşa'da öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Lefkoşa'da feci kaza... 2 yayaya çarptı!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde meydana gelen kazada NE092 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu 2 yayaya çarptı.

Yayalar hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor...

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